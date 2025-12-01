　
生活

電子書年度暢銷榜公布　台灣人瘋讀3種書「賺錢、療癒、學習」

▲集體焦慮！電子書年度暢銷榜揭密，台灣人瘋讀3種書「求賺錢、療癒」。（圖／Hami書城提供）

▲電子書平台Hami書城今（1）日公布2025年度百大暢銷電子書榜，台灣人瘋讀3種書「求賺錢、療癒」。（圖／Hami書城提供）

記者游瓊華／台中報導

電子書平台Hami書城今（1）日公布2025年度百大暢銷電子書榜，數據顯示今年閱讀趨勢出現巨大轉變，台積電創辦人張忠謀的《張忠謀自傳全集》以壓倒性姿態霸氣登頂，而投資理財類書籍銷量更比去年暴增3倍，與「身心療癒」主題共同成為年度兩大爆紅趨勢，反映出民眾在動盪大環境下，渴望「賺錢、修復身體、升級技能」的集體焦慮與自我投資需求。

▲集體焦慮！電子書年度暢銷榜揭密，台灣人瘋讀3種書「求賺錢、療癒」。（圖／Hami書城提供）

▲年度暢銷榜前三名分別由《張忠謀自傳全集》、《搞定自律神經，我竟輕鬆減掉37公斤！》與《阿甘投資法》拿下。（圖／Hami書城提供）

根據Hami書城統計，今年電子書整體銷量年增近20%，年度暢銷榜前三名分別由《張忠謀自傳全集》、《搞定自律神經，我竟輕鬆減掉37公斤！》與《阿甘投資法》拿下。其中，受惠於台股多次創高及AI熱潮，投資理財類書籍買氣最為驚人，銷量是去年的三倍之多。有趣的是，讀者不再只滿足於傳統工具書，而是更青睞《輝達之道》、《納瓦爾寶典》等深入分析產業趨勢與思維邏輯的書籍，顯示民眾不只求致富，更渴望看懂世界運行的底層邏輯。

Hami書城表示，今年書市最大黑馬，則是「身心療癒」主題的崛起。去年流行的健身、體態書趨勢被逆轉，取而代之的是「自律神經」、「抗發炎」等關鍵字。《搞定自律神經》一書更強勢站上銷售榜第二名，顯示讀者追求的已從「變瘦」進化為「活得好、活得久」，更關注如何降低內在壓力、重整身體狀態。

此外，在技能學習方面，也延續了去年的「效率術」風潮，聚焦在記憶、思考與語言學習上，《卡片盒筆記》、《ChatGPT時代的英文學習術》等書銷量穩定成長。Hami書城董事長孟義超分析，這顯示在短影音時代，讀者反而更願意投資自己，往「有價值的能力」靠攏。

