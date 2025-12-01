台中金園「片皮鴨+港點」吃到飽延長　7道主廚新菜同步上桌

▲金園《呷福飽2.0專案》即日起至2025年12月31日限時推出，饕客「片皮鴨＋港點」吃到飽 。（圖／金典酒店提供）



記者游瓊華／台中報導

歲末年終，正是聚餐旺季！台中市五星飯店金典酒店內的金園中餐廳宣布，推出主廚全新創作的七道功夫菜，更將廣受好評的「呷福飽」專案升級至2.0版，包括冷盤、港點、粵式料理與甜飲數十道料理吃到飽，讓饕客們用超值價格享受豐盛的粵式菜餚。

「呷福飽2.0」專案最大亮點，無疑是將多道經典菜色納入自選菜單。從開胃的玫瑰油雞、藥膳紹興醉蝦，到每人限點三片的招牌北京片皮鴨，以及魚子燒賣、鮮蝦腐皮卷等熱騰騰的港式點心，光看菜單就讓人選擇困難。主食控更有乾炒牛河、XO醬臘味炒飯等選擇，最後再來一碗每日老火煲湯暖胃，幸福感十足。

▲除了超值的專案，主廚也同步端出七道全新創作料理，展現深厚手藝。（圖／金典酒店提供）



除了超值的專案，主廚也同步端出七道全新創作料理，展現深厚手藝。其中，「山楂陳醋排骨」將酸甜滋味玩轉得恰到好處，排骨軟嫩入味；「上湯奶油焗鮮蝦」金黃色澤光看就食指大動，濃郁奶香包裹著彈牙鮮蝦；而考驗火侯的「避風塘風沙雞」，外皮酥脆、雞肉多汁，搭配靈魂蒜酥，香氣逼人，道道都是誠意之作。無論是想盡情享受多樣菜色，或想品嚐主廚的精湛手藝，都能在金園中餐廳找到滿足。