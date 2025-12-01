台灣鯛魚排被驗出禁藥！　毒物專家點出「更棘手隱藏危機」

▲許姓養殖戶喊冤，強調自己沒有用藥。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

全聯福利中心販售的「台灣鯛魚排」，近日遭高雄市衛生局驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」殘留0.028ppm，初步掌握已賣出1萬3793片，並流向18縣市。對此，毒理學專家招名威直言，水產污染的背後，並不是單純造成毒性這麼簡單而已，「還有抗藥性的問題......。」

招名威發文指出，這是台灣首次在台灣鯛檢出恩氟喹啉羧酸殘留，該藥物屬於水產禁用，過量的中毒症狀包括嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難、褥瘡及運動失調等；但真正的隱患不只在毒性，而是更複雜、影響長遠的「抗藥性」問題。

他進一步說明，恩氟喹啉羧酸過去主要用於家禽治療，但美國FDA在2005年就撤銷其於家禽的使用許可，並非因其毒性過高，而是研究發現藥物殘留進入環境後，使微生物長期接觸低濃度抗生素，會迅速產生抗藥性。一旦抗藥性的曲狀桿菌透過未煮熟食物或交叉污染進入人體，就可能讓治療腸胃炎的重要藥物「氟喹諾酮類抗生素」失效，使感染更加難以控制。

▲全聯鯛魚排驗出「藥檢超標」，緊急下架。（圖／記者賴文萱翻攝）

同樣的理由，台灣也明定恩氟喹啉羧酸不得使用於水產。在魚類養殖場若不當使用，藥物一樣會進入水體環境，使大腸桿菌、沙門氏桿菌等細菌逐漸培養出抗藥性，最終影響人類治療感染的效果，「抗生素濫用越多，我們越容易遇到『怎麼吃藥吃更久、效果越來越差』的情況。」

招名威強調，這就是環境抗生素污染引發的連鎖危機，「這起事提醒我們動物用藥、環境污染與人類健康環環相扣。適度管理抗生素的使用，不只是保護動物，也是保護我們自身的健康安全。」

