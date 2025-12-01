　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣鯛魚排被驗出禁藥！　毒物專家點出「更棘手隱藏危機」

▲▼全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥，雲林縣衛生局回應。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲許姓養殖戶喊冤，強調自己沒有用藥。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

全聯福利中心販售的「台灣鯛魚排」，近日遭高雄市衛生局驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」殘留0.028ppm，初步掌握已賣出1萬3793片，並流向18縣市。對此，毒理學專家招名威直言，水產污染的背後，並不是單純造成毒性這麼簡單而已，「還有抗藥性的問題......。」

招名威發文指出，這是台灣首次在台灣鯛檢出恩氟喹啉羧酸殘留，該藥物屬於水產禁用，過量的中毒症狀包括嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難、褥瘡及運動失調等；但真正的隱患不只在毒性，而是更複雜、影響長遠的「抗藥性」問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步說明，恩氟喹啉羧酸過去主要用於家禽治療，但美國FDA在2005年就撤銷其於家禽的使用許可，並非因其毒性過高，而是研究發現藥物殘留進入環境後，使微生物長期接觸低濃度抗生素，會迅速產生抗藥性。一旦抗藥性的曲狀桿菌透過未煮熟食物或交叉污染進入人體，就可能讓治療腸胃炎的重要藥物「氟喹諾酮類抗生素」失效，使感染更加難以控制。

▲▼全聯鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架　已狂賣超過4000包。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲全聯鯛魚排驗出「藥檢超標」，緊急下架。（圖／記者賴文萱翻攝）

同樣的理由，台灣也明定恩氟喹啉羧酸不得使用於水產。在魚類養殖場若不當使用，藥物一樣會進入水體環境，使大腸桿菌、沙門氏桿菌等細菌逐漸培養出抗藥性，最終影響人類治療感染的效果，「抗生素濫用越多，我們越容易遇到『怎麼吃藥吃更久、效果越來越差』的情況。」

招名威強調，這就是環境抗生素污染引發的連鎖危機，「這起事提醒我們動物用藥、環境污染與人類健康環環相扣。適度管理抗生素的使用，不只是保護動物，也是保護我們自身的健康安全。」

►拋棄繼承竟多繳百萬遺產稅！理財顧問揭「台灣家庭最貴誤解」
►台南員警竟開到「自己的罰單」　真相曝光！他苦笑：只能乖乖繳
►「10公斤行李空間」喊價5千！一票人搭機賣過　旅遊達人抖爆

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用
快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元
喝珍奶吸到「完整蟑螂」　全台門市停業1天清消！
川普2.0「無償對台軍援」歸零！F-16也沒到　日學者示警
突接到電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

電子書年度暢銷榜公布　台灣人瘋讀3種書「賺錢、療癒、學習」

桃機T3北登機廊廳「明擴大服務6航班」　主航廈工程進度衝上83%

手搖店狂開「50嵐仍穩定經營」有原因！網曝1大優勢：到哪都一樣

日出茶太珍奶「吸到整隻蟑螂」　業者：全台門市停業1天清消

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

瑞幸開6萬徵才！Cheap見「咖啡圈酸丟臉」傻了：很像拉麵肥宅

突接1通電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

宏福苑英雄！抱嬰狂奔23樓　「菲傭關鍵1舉動」救了更多人

全聯「台灣鯛魚排」藥檢超標　彰化6門市急下架！已賣出58包

後備軍人注意！2026年教召今開放查詢　過來人苦笑：是報名系統

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

電子書年度暢銷榜公布　台灣人瘋讀3種書「賺錢、療癒、學習」

桃機T3北登機廊廳「明擴大服務6航班」　主航廈工程進度衝上83%

手搖店狂開「50嵐仍穩定經營」有原因！網曝1大優勢：到哪都一樣

日出茶太珍奶「吸到整隻蟑螂」　業者：全台門市停業1天清消

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

瑞幸開6萬徵才！Cheap見「咖啡圈酸丟臉」傻了：很像拉麵肥宅

突接1通電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

宏福苑英雄！抱嬰狂奔23樓　「菲傭關鍵1舉動」救了更多人

全聯「台灣鯛魚排」藥檢超標　彰化6門市急下架！已賣出58包

後備軍人注意！2026年教召今開放查詢　過來人苦笑：是報名系統

「核三重啟」最快在2028　龔明鑫「鬆口」回應工商界

房市見築底訊號　連2月移轉棟數年減低於2成

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

樂天本週決定黃子鵬補償案！同步評估總教練人選 ：台日皆有可能

改善焦慮、內耗！Melody公開「好眠秘訣」：睡前手機放遠一點

羅唯仁違競業赴英特爾　龔明鑫：「純」個人行為

電子書年度暢銷榜公布　台灣人瘋讀3種書「賺錢、療癒、學習」

他頭套絲襪「闖養老院」性侵76歲婦！　12分鐘後翻牆逃了

桃機T3北登機廊廳「明擴大服務6航班」　主航廈工程進度衝上83%

【這算車禍嗎】機車婦逆向竄出下秒遭撞「緩慢倒地」

生活熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

探12℃！　下波冷空氣時間曝

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

超商地瓜「她連皮一起吃」嚇傻旁人　網曝1狀況：不敢吃了

快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

萊爾富員工名牌「全改綽號」！網一看讚爆

員工害客人喝清潔水！春水堂公益門市閉店2天

好市多出口員工「明細隨便看？」　他被揪出多算錢

東北季風殺到！全台急降溫空曠處恐探13°C

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

快訊／強對流！　大雷雨轟2縣市

跳傘撒好友骨灰！　「地獄列車」驚見台灣鄉民

更多熱門

相關新聞

台灣鯛檢出禁用「動物用藥」　毒物醫示警擔憂

台灣鯛檢出禁用「動物用藥」　毒物醫示警擔憂

全聯通路販售的「台灣鯛魚排」檢出禁用的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，全面下架回收。對此，毒物專家表示，檢出濃度很低但還是可能會誘發過敏反應，且用在鯛魚的飼養，還要擔心未來會增加環境中抗藥性細菌的產生，可能導致未來恐面臨到無藥可用的窘境。

台灣鯛首度檢出禁藥　漁業署推測：疑水源污染

台灣鯛首度檢出禁藥　漁業署推測：疑水源污染

快訊／全聯鯛魚排「所有批次下架」　退貨辦法公布

快訊／全聯鯛魚排「所有批次下架」　退貨辦法公布

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

世衛最新：全球1/6細菌對抗生素失效

世衛最新：全球1/6細菌對抗生素失效

關鍵字：

台灣鯛抗生素殘留恩氟喹啉羧酸抗藥性食安問題

讀者迴響

熱門新聞

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

探12℃！　下波冷空氣時間曝

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

王嘉爾「有生理需求都自己來」！直球回：我也是人

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面