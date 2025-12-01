　
陳傑憲羨慕韓國球星「長得帥」！眾人傻眼：他家沒有鏡子嗎

▲陳傑憲去年在世界棒球12強賽中，率領中華隊拿下冠軍。

圖文／鏡週刊 

去年在12強冠軍賽奪下MVP的「台灣隊長」陳傑憲，近日推出新書《突破極限的信念》，分享自己的棒球人生與精神，最近也到YouTuber「志祺七七」的網路頻道受訪，暢談自己對台灣棒球的看法，當被問到自己棒球圈的偶像是誰，他說自己除了羨慕日籍球星大谷翔平以外，也很欣賞韓籍球星李政厚，因為李長得帥、球又打得好，讓女球迷為之瘋狂。這段話立刻掀起網友熱議，直呼陳傑憲：「頂著一張帥臉羨慕別人帥，嚴厲斥責????」。

陳傑憲最近為了宣傳新書，來到志祺七七的網路節目大聊自己的棒球故事，也被問到對於台灣棒球與世界棒球的之間的差異。當節目企劃Wei問到他在棒球圈的偶像是誰，陳傑憲說同期他很欣賞大谷翔平，因為他能投又能打，與其說欣賞他會更覺得是「羨慕」，因為陳傑憲自己本身小時候也是當投手，結果「丟到手壞掉」，後來就專攻打擊，而大谷翔平可以二刀流，「你不羨慕嗎？」並讚大谷身材、臉蛋兼具，又會打球、還很自律，是所有棒球人的榜樣。

接著他又提到目前效力於MLB舊金山巨人隊的韓國球星李政厚，志祺好奇原因，陳傑憲秒答：「他長得帥！」他說，球打得好不好和天分、努力有關，而李政厚「球打這麼好，又帥又有型」，而且又很有sense，看他打球都會覺得很享受，每次他上場比賽的時候都會看到場邊的女球迷為他瘋狂，「如果我是女球迷我也會喜歡他」。陳傑憲認為，大谷是「世界的大谷」，而李政厚的魅力又和大谷不同，他期待見到這兩位他很嚮往的選手。

 陳傑憲稱李政厚球打得好、長得又帥，看他打球非常享受。（翻攝自YouTube志祺七七）

▲陳傑憲稱李政厚球打得好、長得又帥，看他打球非常享受。（翻攝自YouTube志祺七七）

陳傑憲的訪談引發許多網友熱烈討論，大讚他的談吐非常謙虛，「雖然世界有大谷，但還好台灣有你」，還認為若論帥度陳傑憲應該不輸李政厚和大谷翔平。

也有不少人開玩笑說他自己長得帥、竟然去羨慕別人帥，「你要不要先照照鏡子」、「要不要先看看自己長什麼樣子，這句話居然變成稱讚」、「你都已經是四爺的外型了還在那邊羨慕李政厚」、「你要不要聽聽看你現在在講什麼」。

作家謝知橋也在臉書轉發，直說：「陳傑憲真的沒有自知之明欸」、「他知道自己也是嗎？他家沒有鏡子嗎？」笑翻眾人。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

鏡週刊

