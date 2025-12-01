北韓首次「罕見公開」女飛官亮相　空軍80周年開蘇-25特技飛行

▲ 北韓「首次」公開女飛行員駕駛蘇-25戰機 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

北韓空軍成立80周年紀念活動本身備受外界關注，其每一次公開亮相都被視為解讀北韓軍事動態的重要窗口。但此次活動的最大亮點落在女飛行員身上，也讓外界震驚，北韓以打破刻板印象展現國防軍事力量。對於外界的猜測和解讀，北韓方面暫時沒有回應，但通過紀念活動傳遞的信號已經非常清晰。

綜合陸媒報指導，北韓空軍上個月28日舉行成立80周年紀念活動，一場特技飛行表演成為全場焦點。當數架蘇-25戰機以凌厲姿態劃破天空，完成低空通場、編隊翻滾及俯衝拉升等高難度動作時，外界發現駕駛駕駛戰機是北韓女飛行員。

這是北韓「首次」公開女飛行員駕駛蘇-25進行特技飛行，罕見的場景迅速引發全球關注，不論是國際媒體、軍事專家，還是普通民眾，都對這一「意料之外」的畫面感到震驚，外界震驚「完全沒想到北韓會以這種方式展示空軍實力」。

外界震驚的原因，首先，必須了解蘇-25戰機的特性。蘇-25為專門執行近距離空中支援任務的攻擊機，源自蘇聯研發，素以結構堅固、火力強大、適應複雜戰場環境著稱。

其設計初衷是為地面部隊提供直接火力支援，可在簡易跑道起降，即便受損仍能繼續飛行。但要駕駛蘇-25完成特技飛行並非易事，其機身重量較大，操控難度遠高於一般戰鬥機，對飛行員的身體素質、反應速度及技術水準要求極高。

大陸軍事專家分析指出，北韓此次破例，首次公開女飛行員駕駛蘇-25戰機完成特技飛行，背後可能傳遞多重訊號。一方面，這是對北韓空軍80周年發展成果的展示，證明空軍不僅擁有經驗豐富的男性飛行員，也培養出具備高水平飛行技能的女性飛行員，反映其飛行員培訓體系的全面性與成熟度。

專家進一步解讀，另一方面，在當前複雜的地區安全環境下，女飛行員的公開亮相也是對北韓國防力量的一種「實力宣示」，透過非常規展示主體，不僅凸顯北韓對女性在國防領域的重視，也展現其空軍裝備與人員訓練的穩定性與可靠性。

事件曝光後，國際媒體迅速跟進報導。外媒《路透社》、《美聯社》、《BBC》等主流媒體在顯著位置刊登北韓女飛行員駕駛蘇-25的畫面與分析文章，指出此舉「打破了外界對北韓軍事與社會的固有認知」。

韓國媒體高度重視，《朝鮮日報》《中央日報》等均轉載相關報導，並邀請軍事專家解讀北韓空軍實力。有韓國專家在節目中指出，「從特技飛行完成度來看，這些女飛行員顯然經歷長期系統訓練，顯示北韓在飛行員培養上投入大量資源，也提醒外界以往可能低估了其空軍訓練水平」。

日本媒體則更關注蘇-25戰機的部署與性能，猜測北韓是否對這款戰機進行了升級改造。

對於外界的種種猜測和解讀，北韓方面暫時沒有任何回應，通過紀念活動傳遞的信號已經非常清晰。軍事專家指出，北韓此次罕見公開女飛行員駕駛蘇-25戰機，並非單純的「展示肌肉」，更多的是對自身國防建設成果的客觀呈現。而女飛行員的加入，讓外界意識到北韓在軍事訓練和人員培養方面已經有自己的體系和成果。