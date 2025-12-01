　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北韓首次「罕見公開」女飛官亮相　空軍80周年開蘇-25特技飛行

▲▼ 北韓首次公開女飛行員駕駛蘇-25戰機 。（圖／翻攝 百度）

▲ 北韓「首次」公開女飛行員駕駛蘇-25戰機 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

北韓空軍成立80周年紀念活動本身備受外界關注，其每一次公開亮相都被視為解讀北韓軍事動態的重要窗口。但此次活動的最大亮點落在女飛行員身上，也讓外界震驚，北韓以打破刻板印象展現國防軍事力量。對於外界的猜測和解讀，北韓方面暫時沒有回應，但通過紀念活動傳遞的信號已經非常清晰。

綜合陸媒報指導，北韓空軍上個月28日舉行成立80周年紀念活動，一場特技飛行表演成為全場焦點。當數架蘇-25戰機以凌厲姿態劃破天空，完成低空通場、編隊翻滾及俯衝拉升等高難度動作時，外界發現駕駛駕駛戰機是北韓女飛行員。

這是北韓「首次」公開女飛行員駕駛蘇-25進行特技飛行，罕見的場景迅速引發全球關注，不論是國際媒體、軍事專家，還是普通民眾，都對這一「意料之外」的畫面感到震驚，外界震驚「完全沒想到北韓會以這種方式展示空軍實力」。

外界震驚的原因，首先，必須了解蘇-25戰機的特性。蘇-25為專門執行近距離空中支援任務的攻擊機，源自蘇聯研發，素以結構堅固、火力強大、適應複雜戰場環境著稱。

其設計初衷是為地面部隊提供直接火力支援，可在簡易跑道起降，即便受損仍能繼續飛行。但要駕駛蘇-25完成特技飛行並非易事，其機身重量較大，操控難度遠高於一般戰鬥機，對飛行員的身體素質、反應速度及技術水準要求極高。

大陸軍事專家分析指出，北韓此次破例，首次公開女飛行員駕駛蘇-25戰機完成特技飛行，背後可能傳遞多重訊號。一方面，這是對北韓空軍80周年發展成果的展示，證明空軍不僅擁有經驗豐富的男性飛行員，也培養出具備高水平飛行技能的女性飛行員，反映其飛行員培訓體系的全面性與成熟度。

專家進一步解讀，另一方面，在當前複雜的地區安全環境下，女飛行員的公開亮相也是對北韓國防力量的一種「實力宣示」，透過非常規展示主體，不僅凸顯北韓對女性在國防領域的重視，也展現其空軍裝備與人員訓練的穩定性與可靠性。

事件曝光後，國際媒體迅速跟進報導。外媒《路透社》、《美聯社》、《BBC》等主流媒體在顯著位置刊登北韓女飛行員駕駛蘇-25的畫面與分析文章，指出此舉「打破了外界對北韓軍事與社會的固有認知」。

韓國媒體高度重視，《朝鮮日報》《中央日報》等均轉載相關報導，並邀請軍事專家解讀北韓空軍實力。有韓國專家在節目中指出，「從特技飛行完成度來看，這些女飛行員顯然經歷長期系統訓練，顯示北韓在飛行員培養上投入大量資源，也提醒外界以往可能低估了其空軍訓練水平」。

日本媒體則更關注蘇-25戰機的部署與性能，猜測北韓是否對這款戰機進行了升級改造。

對於外界的種種猜測和解讀，北韓方面暫時沒有任何回應，通過紀念活動傳遞的信號已經非常清晰。軍事專家指出，北韓此次罕見公開女飛行員駕駛蘇-25戰機，並非單純的「展示肌肉」，更多的是對自身國防建設成果的客觀呈現。而女飛行員的加入，讓外界意識到北韓在軍事訓練和人員培養方面已經有自己的體系和成果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
濱崎步上海演唱會「對空座位開唱」　蔣萬安喊話：台北絕對歡迎她
快訊／春水堂出包！3客人急就醫
名模羈押224天後身形大變　被問「養狐狸錢哪來」快閃離開
16歲高中男死女重傷　家長悲曝：不知2人半夜溜出門
快訊／128萬人注意！00919最新配息開獎
快訊／松山機場忽然停電「候機室一片漆黑」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北韓首次「罕見公開」女飛官亮相　空軍80周年開蘇-25特技飛行

「手機殼界的愛馬仕」年銷36億　40%復購率、明星甘願免費代言

陸新一波寒流來襲！0度線直逼江南　多地將現下半年最冷一天

高市以台海轉移經濟壓力　陸學者警示「背後棋局」：進入戰前回歸

福建水庫大壩鋼筋只用「點焊」　監理人員遭爆被招待「女陪侍」徹夜狂歡

日首相涉台立場倒退藏危機　陸學者：日右傾化加速恐衝擊東亞和平

陸明年起實施「治安違法記錄封存」　吸毒過往惹議：特權開綠燈？

宏福苑女英雄挨戶敲門救5命　自己命喪火窟...家屬相信她無悔

宏業承包！港怡樂花園大維修棚網未拆　早晨冒煙嚇壞住戶急疏散

誰買？陸流感新藥一顆200元人民幣　百億流感藥市場「新老混戰」

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

北韓首次「罕見公開」女飛官亮相　空軍80周年開蘇-25特技飛行

「手機殼界的愛馬仕」年銷36億　40%復購率、明星甘願免費代言

陸新一波寒流來襲！0度線直逼江南　多地將現下半年最冷一天

高市以台海轉移經濟壓力　陸學者警示「背後棋局」：進入戰前回歸

福建水庫大壩鋼筋只用「點焊」　監理人員遭爆被招待「女陪侍」徹夜狂歡

日首相涉台立場倒退藏危機　陸學者：日右傾化加速恐衝擊東亞和平

陸明年起實施「治安違法記錄封存」　吸毒過往惹議：特權開綠燈？

宏福苑女英雄挨戶敲門救5命　自己命喪火窟...家屬相信她無悔

宏業承包！港怡樂花園大維修棚網未拆　早晨冒煙嚇壞住戶急疏散

誰買？陸流感新藥一顆200元人民幣　百億流感藥市場「新老混戰」

《007》M夫人眼部病變惡化「已經看不到」！　認：沒法再演戲

台南員警竟開到「自己的罰單」　真相曝光！他苦笑：只能乖乖繳

動物園翻牆闖獅舍！男落地瞬間「母獅狠撲」活活咬死　驚悚畫面曝

產官學齊聚北大聚焦不動產AI議題　永慶房產集團受邀分享AI發展關鍵

何志偉：推動中醫數位化與國際化　打造2040年15兆產業願景

高雄男深夜「乾洗」怪手千升柴油　瞎掰「車借人」遭GPS打臉

留一星評價怕被店家報復？Google Maps「匿名功能」正式解放評論區

北韓首次「罕見公開」女飛官亮相　空軍80周年開蘇-25特技飛行

濱崎步上海演唱會「對空座位開唱」　蔣萬安喊話：台北絕對歡迎她

桃園平鎮誠實房仲有巢氏房屋徐銘志助教師賣屋還債　成功化解千萬債務危機

【火力猛！】林岱樺狂酸對手「花錢買民調帶風向」

大陸熱門新聞

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

15歲少年身高僅138公分！醫吐1關鍵：這輩子已定格

大槻真希遭「斷電趕下台」　胡錫進也看不下去

福建水庫大壩鋼筋只用「點焊」 監理人員遭爆被招待「女陪侍」徹夜狂歡

宏福苑大火增至146死　煉獄慘況曝光

快訊／宏福苑大火「最新調查結果」出爐！

8歲兒拿她結婚金飾送同學！將項鍊「剪好幾段」

宏福苑女英雄挨戶敲門救5命 自己命喪火窟...家屬相信她無悔

陸新一波寒流來襲！0度線直逼江南 多地將現下半年最冷一天

誰買？陸流感新藥一顆200元人民幣　

陸多地放「雪假」學生嗨翻 新疆最猛連放9天...學校不規定作業

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

陸國產「最強碳纖維」投產 一公尺長僅0.5克可承載200公斤以上載荷

臉長巨瘤左眼近全盲！她怕「遺傳給小孩」不婚不生

更多熱門

相關新聞

陸運油-20閱兵模擬「空中加油」 女飛官身份曝「已飛過6種機型」

陸運油-20閱兵模擬「空中加油」 女飛官身份曝「已飛過6種機型」

北京天安門廣場昨（3）日上午舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會，在空中分列式中，運油-20A模擬「空中加油」場景，為轟-6N、殲-16、殲-20等戰機助力續航。其中一位駕駛運油-20A的是女飛官譚紅梅，成為全場焦點。

被譽為「宋慧喬2.0」 陸美女飛官一笑勾魂粉絲搶合影

被譽為「宋慧喬2.0」 陸美女飛官一笑勾魂粉絲搶合影

葡2飛機空中秀特技相撞　墜毀爆炸致1死1傷

葡2飛機空中秀特技相撞　墜毀爆炸致1死1傷

禿鷹撞破駕駛艙　他飛行秀「表演完喪命」

禿鷹撞破駕駛艙　他飛行秀「表演完喪命」

直-20「側臉殺手」飛行員現身珠海航展 合照露害羞笑容迷暈粉絲

直-20「側臉殺手」飛行員現身珠海航展 合照露害羞笑容迷暈粉絲

關鍵字：

北韓空軍女飛行員蘇-25戰機軍事展示特技飛行

讀者迴響

熱門新聞

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

探12℃！　下波冷空氣時間曝

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

廁所激吻戲「偷情范少勳」遭圍攻！

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面