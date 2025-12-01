全聯鯛魚排驗出禁藥4千包吃下肚　毒物醫警告：長期食用恐不孕

▲全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥，雲林縣衛生局回應，商品為轄內某合作社提供，總計3125公斤都販售給全聯。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

國內食安問題連環爆，繼毒蛋事件後，再爆出毒鯛魚排，讓不少消費者憂慮，擔心吃到毒鯛魚排。中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮警告，被檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」具有神經、心臟毒性，平常劑量就會腸胃道不適；尤其它還會傷害生殖細胞，長期食用可能造成不孕。

高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，另經查，高雄各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。

洪東榮指出，「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」被用來做殺菌效果相當好，類似抗生素作用，腸胃較敏感的人吃到一般劑量就有可能出現不適問題；該藥物有神經、心臟毒性，平常劑量就會腸胃道不適；長期食用會對關節，肝腎功能造成傷害，甚至還會傷害生殖細胞，可能造成不孕。

雲林縣衛生局食品衛生科科長林小玲指出，該商品為轄內某合作社提供，總計3125公斤都販售給全聯，衛生局11月28日立即通知全聯台北總公司，並要求回報進貨數量、下架回收量等資訊。