生活 生活焦點

台灣鯛魚首度驗出「動物用藥」　漁業署推測：疑水源污染導致

▲▼全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥，雲林縣衛生局回應。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全聯販售「台灣鯛魚排」檢出動物用藥，農業部漁業署推測，應是水源污染。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者林育綾／綜合報導

全聯「台灣鯛魚排」被檢出禁藥成分，因而下架並引發關注。農業部今（1）日說明，該藥屬於畜禽治療可用藥，但不得使用於水產動物，而這次檢出量為0.028ppm，若為治病投藥，殘留量通常會超過1ppm，初步研判，極可能是水源或鄰田污染所致，並非養殖戶蓄意使用禁藥，目前已要求該雲林養殖場移動管制，同時展開調查。

高雄市政府衛生局10月抽驗，發現全聯販售「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，要求業者將該批下架回收、主動通知消費者。全聯也在第一時間不分批次，全面下架該商品。

農業部漁業署說明，依據我國「動物用藥品管理法」之「動物用藥品使用準則」規定，該藥品可用於牛、豬及家禽治療用，允許殘留量從0.1-0.3ppm不等，但未准用於水產動物，因此不得檢出，本次台灣鯛檢體檢出量為0.028ppm。

漁業署推測，若養殖戶是為了治病而投藥，殘留量會超過1 ppm，因此推測極有可能並非養殖戶蓄意使用禁藥，而是水源汙染或鄰田汙染所致。

有關後續調查及處置措施，依據農業部、衛福部、環境部三部成立的「環境保護與食品安全協調會報」跨部會平台，農業部與衛福部共同組成監測網，由農業部門進行未上市端（養殖端），衛生部門進行市場端監測，以維護國內水產品安全。

如市場端監測出不合格水產品，將由衛生部門進行追蹤，追溯販運商水產品來源後，移由農業部門調查源頭養殖場，是否有違法用藥情形，後續作移動管制，禁止該養殖場魚貨出貨，管制時間將視檢驗結果而定。以魚體進行檢驗，若確診魚體藥物殘留超標，將要求整批銷毀。

農業部漁業署說明，這是我國台灣鯛首次被檢出此類禁藥，已溯源該養殖廠在雲林，今1日已發公文予雲林縣府，要求全場移動管制、展開調查。而在約10年前「鰻魚養殖」有過類似案例，建議民眾可購買具備產銷履歷水產品，較有保障。

全聯則在稍早表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示，該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果。全聯、大全聯已第一時間將「台灣鯛魚排（大）」不分批次全面下架，若民眾購買到「效期為2027/9/16」的該商品，可持原發票和原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助民眾辦理退換貨或退現。

11/29 全台詐欺最新數據

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

