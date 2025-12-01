　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健身房倒閉前「詭異徵兆」曝光　揭開預繳陷阱：履約保證竟成遮羞布

▲▼全真店面與公告。（圖／資料照）

▲全真瑜伽全面宣布倒閉。（圖／資料照）

專題中心／綜合報導

全真瑜珈健身（True Yoga Fitness）於今年 9 月底無預警宣布歇業，消息一出震撼業界。這個曾是許多人心目中「大品牌、有保障」的健身業者，竟在一夕間崩塌。這不禁讓人想問：當連鎖巨頭都能隨時惡性倒閉，消費者的權益究竟還剩下什麼？《ETtoday新聞雲》深入採訪多位資深會員，揭開這場精心設計的「信任殺局」。

「淋浴間壞了很久沒修，備品突然消失，但我沒想到那是警訊。」

會員 Amy 在 12 年前加入港商 PURE Yoga，2019 年由全真接手改為「Yoga Edition 敦南館」。因為場地熟悉、師資穩定，她選擇留下。然而，從去年下半年起，硬體維護的停擺已透露端倪，更反常的是業務的推銷手段。儘管 Amy 的會籍要到 2025 年中才到期，業務卻從 2022 年便開始以「提早續約最划算」為由，頻繁遊說她預繳現金。

看完整專題：當信任破產時 —— 踩空的健身業

直到今年 4 月，Amy 在話術下刷卡續約，事後卻發現新合約的生效日被悄悄「提前」，直接覆蓋了舊合約的剩餘權益。「倒閉後我去查信託帳戶，才發現錢早就被動用了！」Amy 的無奈，來自於這不僅是經營不善，更像是一場蓄意的資金挪用。

「上一秒還在揮汗，下一秒就倒閉。」

另一位會員 Alice 的遭遇更顯荒謬。她在全真運動多年，為了方便從月繳改為預繳方案。9 月 23 日晚間，她才剛結束課程離開敦南館，不到三小時，手機群組便跳出停業通知。「櫃檯完全沒有預告，我們才剛下課啊！」這種斷崖式的歇業，讓數千名會員錯愕不已。

▲▼全真健身瑜珈。（圖／記者潘姿吟製圖，Gemini協作）

▲全真瑜伽業務提前跟會員換約，但合約上卻有瑕疵。（圖／記者潘姿吟製圖，Gemini協作）

Amy 與 Alice 並非特例，而是台灣健身產業結構性崩壞的縮影。許多受害者在倒閉前幾天才剛刷下鉅額會費，隨即面臨會籍作廢、求償無門的絕境。從早年的亞力山大、邱素貞瑜珈，到近年的輕適能，再到如今的全真，這套劇本在台灣整整上演了 20 年。業者往往選在資金鏈斷裂前夕，利用「優惠預售」進行最後一波吸金。

 看完整專題：當信任破產時 —— 踩空的健身業

全真瑜珈健身房健身履約保證

