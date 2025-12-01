狠砍夏天倫原因曝！刀手備齊兇器「從容投案」：被無故資遣才行兇

▲松山警方逮捕涉案林姓刀手起獲凶器。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

夜店大亨夏天倫30日下午在松山區某高爾夫練習場打球，晚間18時許到北市民生東3段某停車場準備與女性友人開車離開時，遭兩名蒙面的黑衣惡煞持刀棍襲擊，2名黑衣人先持辣椒水朝夏男臉部噴灑，讓被害人睜不開眼後持刀棍攻擊，夏天倫防禦過程左手臂遭利刃砍傷，留下約留下約15公分切割傷，當場血流如住，女姓友人嚇得報警求救，警方獲報封鎖現場調閱監視器追查。

涉案林姓刀手（27歲、經查有詐欺、傷害等前科）深夜到松山分局民有派出所投案，夏天倫則被緊急送往馬偕醫院治療，所幸傷勢並無大礙，林男投案時交付行兇作案的開山刀一把，及角鋼鐵棍一隻，還有一瓶辣椒水。

林男到案第一時間就打電話請律師到場陪訊，並供稱自己曾在夏天倫經營的夜店上班卻無故遭資遣，因此心懷怨恨，當晚才找朋友持刀棍想要給夏男一個教訓，但他對刀械來源及友人身分交待敷衍，辯稱是向友人借車後，車子裡就有這些刀械鐵棍，至於跟他一起埋伏攻擊夏天倫的友人，林男辯稱只知道對方綽號叫做「阿源」。

這起惡意鎖定攻擊北市夜店名人的案件，專案小組認為幕後應有黑幫主謀策畫，對於林男到案後透露的說詞並不認同，認為林男到案後態度不佳，交待案情虛偽不實，等同黑幫小弟出面扛刑責，警方預計今天中午過後依涉犯殺人未遂罪嫌移送林男，加上他到案後態度不佳，將建請檢察官羈押禁見。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝 疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝 總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」