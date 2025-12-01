　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男吸兩種毒品無照駕車　闖燈左轉撞死獨子騎士！交國民法官審理

▲▼ 汐止分局,外觀 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新北汐止男毒駕闖紅燈撞死曹姓騎士，案發後遭收押至今119天起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

可惡至極！新北汐止1名朱姓男子先後施用依托咪酯與甲基安非他命，卻仍無照駕車外出，在大同路一段闖紅燈左轉撞上曹姓騎士，曹男送醫搶救後仍不治。朱男案發後即遭羈押，士林地檢署今（1）日依毒駕致死罪提起公訴，案件移審國民法官法庭。

朱男今年8月5日凌晨1時許在汐止住處以電子菸方式施用依托咪酯，上午9時許再以玻璃球吸食器施用甲基安非他命。明知身體仍受毒品影響，又未取得駕照，仍於下午2時15分駕駛小客車離家，準備到同事住處接人上班。

下午2時23分許，朱男駕車行經汐止大同路一段、欲左轉民權街時，本應遵守紅燈停等，卻受毒品作用影響未注意號誌，逕自闖紅燈左轉，導致對向外側車道曹姓男子騎乘普通重機直行，完全來不及閃避，猛烈撞擊後倒地。

曹姓騎士送往三軍總醫院前已無心跳，院方緊急手術後雖短暫恢復生命跡象，仍因多重器官破裂與大量出血，於晚間11時23分宣告不治。據悉，曹男是家中唯一孩子，噩耗傳來，家屬難以接受。

警方逮捕朱男後，在車內查扣甲基安非他命與依托咪酯的晶體、液體及吸食器具。朱男尿液檢驗顯示安非他命、甲基安非他命與依托咪酯均呈陽性，濃度全數超過行政院公告標準。警方依毒品與公共危險等罪嫌聲押獲准，朱男自案發後持續收押至今。

士林地檢署表示，毒駕致死屬加重結果犯，應優先適用刑法185條之3第2項，不另論過失致死。全案今偵結起訴移審法院，後續將由國民法官與職業法官共同裁量刑責。

