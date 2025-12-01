快訊／全聯鯛魚排「所有批次下架」　退貨辦法公布

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心日前發出一則「台灣鯛魚排（大）約200g退換貨公告」，經高雄市衛生局證實，該產品檢出動物用藥不符規定，要求該批下架回收、主動通知消費者。對此，全聯今（1）日表示，全聯、大全聯已將所有批次商品全面下架，若民眾購買到「效期為2027/9/16」的該商品，可持原發票和原商品至原購買門市退貨。

▲全聯鯛魚排被驗出藥檢超標，全聯已將所有批次下架。（圖／ETtoday資料照）

全聯表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示，該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果。全聯、大全聯已第一時間將「台灣鯛魚排（大）」不分批次全面下架，若民眾購買到「效期為2027/9/16」的該商品，可持原發票和原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助民眾辦理退換貨或退現。

▲全聯鯛魚排已全面下架。（圖／翻攝自全聯）

有關全聯鯛魚排疑慮，全聯上月底在網路發出一則公告，內容指出，「親愛的顧客您好，依高雄市衛生局通知，本公司即日起下架以下商品並接受退換貨或退現，請攜帶原交易發票及商品至原購買門市辦理。」

高雄市政府衛生局證實，10月間執行本市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。另經查，高雄各分店共進貨4,488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。