快訊／全聯鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架　已狂賣超過4000包

▲全聯鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架，已狂賣超過4000包。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

全聯福利中心近日發出一則「台灣鯛魚排（大）約200g退換貨公告」，但未說明原因，引發消費者恐慌，直呼「是因為過期，所以下架？」、「到底還有什麼能吃的？」。對此，高雄市衛生局今日說明，該產品檢出動物用藥不符規定，要求全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。

全聯上月底在網路發出一則公告，內容指出，「親愛的顧客您好，依高雄市衛生局通知，本公司即日起下架以下商品並接受退換貨或退現，請攜帶原交易發票及商品至原購買門市辦理。」不過，有消費者看見公告後，在FB粉專詢問什麼原因，但全聯小編卻回覆不清楚，未說明確切原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，高雄市政府衛生局證實，10月間執行本市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。

經查該批違規產品共進貨24包，已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。

另經查，高雄各分店共進貨4,488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。

衛生局提醒購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。