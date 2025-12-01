跳傘撒好友骨灰！影片瘋傳　「地獄列車」驚見台灣鄉民

記者柯沛辰／綜合報導

一群高空跳傘愛好者為了紀念好友Ben逝世，決定遵照遺願，帶著Ben的骨灰一同跳傘，並將骨灰自高空中撒下，讓Ben能永遠留在最愛的高空中。影片曝光後，本應是令人感動，但因骨灰量實在太大，讓不少網友紛紛開起「地獄列車」，連台灣人也參戰。

高空跳傘愛好者近日在TikTok上傳一段影片，內容是紀念同樣熱愛跳傘的好友Ben離世，所以同好們決定完成他生前心願，一同跳傘將骨灰撒在空中，「班，你永遠與我們同在」。

外國網友將影片轉傳到Threads後，短短幾天就吸引超過10萬讚、6000則留言，還有1.4萬次轉傳。不過，因影片中的骨灰量實在太大，各國網友紛紛開起「地獄列車」，並留言表示：「這是Ben的一家四口嗎？」、「兄弟，你那袋子裡有多少Ben？」

▲有台灣網友拍下地板的灰色碎屑，並留言：「哈囉，班！我是李，歡迎來到台灣」。（圖／翻攝自Threads）

許多台灣網友也紛紛留言，「Ben差不多飄到台灣了」、「Ben已成功上傳至雲端」、「難怪前兩天有空汙警報，原來是Ben」、「我現在出門呼吸的每一口都是Ben Ben Ben？」、「一部分的Ben好像卡在我家空氣清淨機的濾網上了」、「燒完的量也沒那麼大，這燒的不是Ben，起碼是個董卓」。