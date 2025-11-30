　
生活 生活焦點

萊爾富員工名牌「全改綽號」！秒掀諧音梗大戰　網一看讚爆

▲▼台灣四大超商之一萊爾富便利商店。（圖／記者呂佳賢攝）

▲萊爾富近日讓員工的名牌全部改為綽號，逗趣的調整讓網友笑翻。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

萊爾富最近推出全新名牌政策，要求店員將原本的真實姓名改為綽號，且姓氏需保留在最前方。這項作法迅速在社群引發熱烈討論，不少員工紛紛分享充滿創意的「門市暱稱」，像是「王子科學麵」、「楊芋片」、「黃光臨」、「江母鴨」等，引起網友大讚既能保護隱私，又增添趣味，也意外掀起台人最愛的諧音梗大亂鬥。

根據多名員工在 Threads 上發文表示，新政策是萊爾富總部正式要求，名牌上的名字可改為綽號，但仍必須保留姓氏，不是想取什麼就能取什麼。有店員透露，他因取名「王子科學麵」被經理拿來當開會話題，甚至還被討論客訴時要寫「王子麵」還是「科學麵」。其他門市也分享自家陣容，從「王麵河粉」、「呂好」到「宋9萊」都榜上有名。

不少網友看到後笑稱比店名還「鬧」，也有人分享自己遇到的店員名牌像「羅蘋果」、「溫開水」、「江餅人」、「蘇試圈」等，甚至有待入職員工表示準備開始想綽號。一些民眾也對政策背景感到驚訝，認為能有效降低員工被騷擾的風險，是「真正的德政」，更笑說因此想應徵萊爾富。

根據《NowNews》報導，萊爾富回應表示，為了強化職場友善與員工安全，今年起開放同仁以綽號或常用稱呼取代正式姓名，兼顧多元認同與個人隱私。名牌制度調整的目的包含降低階級與距離感、提升顧客互動友善度與保障同仁安全，同時規定名稱不得包含不雅文字、攻擊性詞語或諧音謾罵。萊爾富強調，未來將持續推動多元與友善制度，努力讓門市成為員工與顧客都更自在的環境。

此外，除了萊爾富以外，7-ELEVEN超商今年5月也推出新的門市人事政策，其中就包含讓員工自由決定名牌上的姓名、稱謂。也有網友分享住家樓下的店員取名情況，年長的女店員將名牌上的名稱改成「甜心寶貝」，讓人實在忍不住嘴角上揚。

