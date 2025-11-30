快訊／「夜店大亨」夏天倫遭砍傷　地下停車場突被2男埋伏狠襲

▲夏天倫。（圖／記者黃宥寧攝）



記者董美琪／綜合報導

名媛黃廉盈前夫、素有「夜店大亨」之稱的夏天倫，今天（30日）晚間竟在台北市遭遇攻擊。根據了解，他當時與女友步行至民生東路三段一處大樓的地下二樓停車場，突遭兩名疑似事先埋伏的男子衝上前持凶器襲擊。犯嫌行凶後立即駕車逃逸，工具為何仍待確認。

警方到場後發現，現場屬糾紛衝突案件，共有兩人受傷。夏天倫左手臂被割傷，右手與眼部也出現腫脹；同行的33歲女子則眼部瘀腫但意識清醒。兩人均被送往馬偕醫院救治。夏天倫與友人向警方表示，並不認識行兇者，詳細犯案動機與背景仍需進一步調查。



夏天倫與前妻「名媛界大S」之稱的黃廉盈離婚多年仍爭議不斷，日前黃廉盈指稱，夏天倫涉嫌「扣住她約1400萬元的財產」，再度掀起豪門糾紛討論。

▲夏天倫、黃廉盈離婚後仍有財產糾紛。（圖／翻攝自Instagram／hsia_alan、lienhsia）



夏天倫不滿指控，27日緊急找媒體說明，拿出影像、照片及相關法院文件反駁，強調真正的爭端，是前妻在離婚後三個月內取走約220萬元紅包及其他撫卹金，因而提出總額440萬元的求償。他也強調，目前遭假扣押的名車、精品與現金加一加「僅400多萬」，指黃廉盈刻意放大金額，引導外界誤會。