社會 社會焦點 保障人權

快訊／「夜店大亨」夏天倫遭砍傷　地下停車場突被2男埋伏狠襲

▲▼ 夏天倫 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲夏天倫。（圖／記者黃宥寧攝）

記者董美琪／綜合報導

名媛黃廉盈前夫、素有「夜店大亨」之稱的夏天倫，今天（30日）晚間竟在台北市遭遇攻擊。根據了解，他當時與女友步行至民生東路三段一處大樓的地下二樓停車場，突遭兩名疑似事先埋伏的男子衝上前持凶器襲擊。犯嫌行凶後立即駕車逃逸，工具為何仍待確認。

警方到場後發現，現場屬糾紛衝突案件，共有兩人受傷。夏天倫左手臂被割傷，右手與眼部也出現腫脹；同行的33歲女子則眼部瘀腫但意識清醒。兩人均被送往馬偕醫院救治。夏天倫與友人向警方表示，並不認識行兇者，詳細犯案動機與背景仍需進一步調查。

夏天倫與前妻「名媛界大S」之稱的黃廉盈離婚多年仍爭議不斷，日前黃廉盈指稱，夏天倫涉嫌「扣住她約1400萬元的財產」，再度掀起豪門糾紛討論。

外送用▲▼黃廉盈PO爸喊話前夫片挨轟！　火速刪文再發聲。（圖／翻攝自Instagram／hsia_alan、lienhsia）

▲夏天倫、黃廉盈離婚後仍有財產糾紛。（圖／翻攝自Instagram／hsia_alan、lienhsia）

夏天倫不滿指控，27日緊急找媒體說明，拿出影像、照片及相關法院文件反駁，強調真正的爭端，是前妻在離婚後三個月內取走約220萬元紅包及其他撫卹金，因而提出總額440萬元的求償。他也強調，目前遭假扣押的名車、精品與現金加一加「僅400多萬」，指黃廉盈刻意放大金額，引導外界誤會。

11/28 全台詐欺最新數據

獨／「名媛界大S」被前夫告了！

獨／「名媛界大S」被前夫告了！

曾在社群平台Threads上，以「連贏夢遊仙境」之名瘋狂爆料前妻黃廉盈的「夜店大亨」夏天倫，日前低調現身士林地檢署。據悉，夏天倫不滿前妻在離婚搬家時，取走保險箱內紅包款，因此攜律師赴士檢，以原告身份向檢察官說明案情。案件仍在調查中，不排除黃廉盈將以被告身份到庭陳述。

揭「名媛版大S」私密手術　夜店大亨慘了

揭「名媛版大S」私密手術　夜店大亨慘了

「名媛版大S」遭控賣精品假貨！　黃廉盈發聲駁：跟我沒關係

「名媛版大S」遭控賣精品假貨！　黃廉盈發聲駁：跟我沒關係

隔空開撕前夫！黃廉盈遭控「社團賣精品假貨」

隔空開撕前夫！黃廉盈遭控「社團賣精品假貨」

夏天倫IG開直播提4大要求！　喊話前妻：祝福找到真愛

夏天倫IG開直播提4大要求！　喊話前妻：祝福找到真愛

夏天倫

