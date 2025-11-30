8歲兒拿她結婚金飾送同學！將項鍊「剪好幾段」　媽媽驚覺已難追回



▲8歲男童誤將金飾送人引發討論，提醒家長妥善保管家中貴重物品。（圖／翻攝自微博，繁星科技園）

圖文／CTWANT

大陸山東棗莊一名8歲男童，竟將母親珍藏的金項鍊剪成小段，當作「金豆子」送給同班同學。事後男童母親透過家中監視器發現，孩子一個月前曾翻出抽屜中的金項鍊，試圖以打火機熔斷或用牙齒咬斷，再將其分送同學，令家長驚愕又無奈。

根據《頭條新聞》報導，這條金項鍊重達約8公克，是其父親在結婚紀念日贈送的禮物。男童的媽媽孫女士表示，她是從女兒口中得知事件後才開始追查，並調閱監控釐清來龍去脈。事發至今，孩子已無法清楚記得分送對象，僅尋回其中一段，其餘幾乎無法追回。

孫女士指出，當晚孩子父親氣憤難抑，曾對兒子施以體罰，夫妻倆對此事感到氣憤之餘也覺得啼笑皆非。她也藉此提醒其他家長：孩子尚不具備金錢與物品價值的判斷能力，家中貴重物品務必妥善保存。

事實上，類似事件早在2023年也曾在內蒙古鄂爾多斯發生。一名母親在接送孩子放學時，老師遞回一只金手鐲，提醒要妥善保管。她才驚覺，這只價值逾人民幣1萬元、由丈夫所贈的金手鐲，竟被年僅8歲的兒子帶去學校，送給了心儀的女同學。孩子當時還堅定地說：「我不管，我就是要給她最好的。」

這類事件反映出孩童在情感單純的年紀，常因一時衝動將家中貴重物品隨意送出，若無家長即時引導，可能造成財產損失或誤解。專家呼籲家長應從小教育孩子建立正確價值觀，理解「喜歡」與「擁有」的差別，並尊重家庭財產的使用界線。

