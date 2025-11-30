　
大陸 大陸焦點 特派現場

8歲兒拿她結婚金飾送同學！將項鍊「剪好幾段」　媽媽驚覺已難追回

8歲男童誤將金飾送人引發討論，提醒家長妥善保管家中貴重物品。（圖／翻攝自微博，繁星科技園）
▲8歲男童誤將金飾送人引發討論，提醒家長妥善保管家中貴重物品。（圖／翻攝自微博，繁星科技園）

圖文／CTWANT

大陸山東棗莊一名8歲男童，竟將母親珍藏的金項鍊剪成小段，當作「金豆子」送給同班同學。事後男童母親透過家中監視器發現，孩子一個月前曾翻出抽屜中的金項鍊，試圖以打火機熔斷或用牙齒咬斷，再將其分送同學，令家長驚愕又無奈。

根據《頭條新聞》報導，這條金項鍊重達約8公克，是其父親在結婚紀念日贈送的禮物。男童的媽媽孫女士表示，她是從女兒口中得知事件後才開始追查，並調閱監控釐清來龍去脈。事發至今，孩子已無法清楚記得分送對象，僅尋回其中一段，其餘幾乎無法追回。

孫女士指出，當晚孩子父親氣憤難抑，曾對兒子施以體罰，夫妻倆對此事感到氣憤之餘也覺得啼笑皆非。她也藉此提醒其他家長：孩子尚不具備金錢與物品價值的判斷能力，家中貴重物品務必妥善保存。

事實上，類似事件早在2023年也曾在內蒙古鄂爾多斯發生。一名母親在接送孩子放學時，老師遞回一只金手鐲，提醒要妥善保管。她才驚覺，這只價值逾人民幣1萬元、由丈夫所贈的金手鐲，竟被年僅8歲的兒子帶去學校，送給了心儀的女同學。孩子當時還堅定地說：「我不管，我就是要給她最好的。」

這類事件反映出孩童在情感單純的年紀，常因一時衝動將家中貴重物品隨意送出，若無家長即時引導，可能造成財產損失或誤解。專家呼籲家長應從小教育孩子建立正確價值觀，理解「喜歡」與「擁有」的差別，並尊重家庭財產的使用界線。

恐怖老師1／新校惡夢！踢桌痛罵、禁吃午餐　新北國小老師遭控霸凌學生
北一女高三生校內墜樓不治　台北市教育局回應了
更多新聞
香蕉老婆「疑遭諷為錢結婚」　直球回擊酸民
快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐
按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫大馬男客抓龍筋
男星昔罹骨癌「存活率僅55％」險截肢　母聽診斷當場淚崩

臉長巨瘤左眼近全盲！28歲女怕「遺傳給小孩」　決定不婚不生

大叔挖蚯蚓竟掘出30公斤「精美大寶貝」　專家初判：來自千年前！

15歲少年「熬夜玩手機」身高僅138公分！醫吐1關鍵：這輩子已定格

宏福苑大火增至146死　火場內煉獄慘況曝光

避免新債務負擔　陸前官員：應防止產能過剩領域大增投資

上海樂高樂園遊客人次破100萬！未來將有二期擴建工程

宏福苑大火7名印傭喪生　45位還下落不明

明年中國經濟面臨六大挑戰　貿易戰恐衝擊數百萬就業

宏福苑大火1900戶無家可歸　港府：確保免費住屋直到重建家園

