國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫大馬男客抓龍筋　價碼曝

▲▼按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫抓龍筋。（圖／翻攝自大都會日報）

▲3名女按摩師因涉嫌提供色情服務被逮。（圖／翻攝自大都會日報）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞當局29日破獲柔佛州新山市一家提供「抓龍筋」色情服務的按摩中心，並當場逮捕3名女性按摩師。警方突襲時，其中一名女子甚至僅穿著緊身上衣與內褲替顧客提供服務，而男客也是只穿著內褲。

根據《大都會日報》報導，柔佛伊斯蘭事務局（JAINJ）29日下午5時對該間按摩店展開突襲行動，3名女按摩師因涉嫌向男性顧客提供敏感部位按摩「特殊服務」被逮捕，其中1人為40歲馬來西亞籍女子，另外2人則是印尼籍女子，年齡介於30至40歲之間。

柔佛伊斯蘭事務局共動員20名執法人員，並在行動中發現多項違法情事，包括無證按摩師提供不當服務及非法就業等問題。

該名40歲馬來西亞籍女按摩師，在警方突襲時，僅穿著緊身上衣和內褲，正在為一名57歲本地男客人進行身體按摩。該名男顧客同樣只穿內褲，事後聲稱是下班後前來消費。執法單位指出，該按摩中心的服務環境相當簡陋，僅以簾子區隔房間進行按摩療程。

當局同時逮捕另外2名印尼籍女按摩師，她們被發現時，正在服務非穆斯林的男顧客。調查顯示，2名印尼籍按摩師並未持有合法工作簽證，僅持社交訪問證在當地非法就業。她們向執法人員坦承，幾乎每個月都會往返印尼與馬來西亞新山之間，專門履行與固定顧客的預約服務。

據了解，這些女按摩師提供的一般身體按摩收費為60令吉（約新台幣400元），而所謂的「抓龍筋」（urut batin）敏感部位按摩則額外收取40令吉（約新台幣270元）。

柔佛伊斯蘭事務局表示，所有涉案人員將依據1997年柔佛伊斯蘭刑事罪行條例第27條文接受調查。

 
關鍵字：

柔佛按摩店非法服務抓龍筋東南亞要聞

