怎麼巧妙結束話題？日本社交達人：用「空氣手機」全心投入演技

▲巧妙利用手機，就能結束冗長話題。（示意圖／CFP）

引言：擅長社交的人，除了懂得如何跟人「開啟話題」之外，也懂得如何巧妙「結束話題」。尤其在社交、應酬場合，如果對方濤濤不絕，而自己必須有事先離席，日本「人際溝通諮詢師」森優子分享，可以利用「手機」巧妙地結束話題並安心離席。

作者／森優子

譯者／沈英莉、楊鑫儀

摘自／寶瓶文化《社交腹肌》

如果你試過用「說到這裡」岔開話題，用身邊的其他人或幽默來結束話題，但依然沒有效果，這時該怎麼辦呢？雖說這種情況非常少見，但也還是會發生。

尤其是喝了酒之後，人們不會意識到自己喋喋不休地說了多久。有的人明明還很年輕，卻像老年人一樣絮絮叨叨，有的人執拗不休，還有人會說「還不能讓你回去啊」⋯⋯真是讓人頭疼。

如果是同事或朋友，可以說句「我有事必須回去，下次再聊吧」，然後直接離開。但是，如果是初次見面的人或工作上的酒局，抑或是和前輩同席的情況，就很難結束談話。

不擅閒聊的人往往缺乏勇氣，於是就被困在了這些場合之中。

擅長閒聊的人，為了避免類似情況發生，會把手機隨時帶在身上。手機就像夥伴一樣，他們會在談話時，把它放在能感覺到震動的胸前口袋或是看得見的地方。

然後，當他認為到了緊要時刻，就會做出要帶著「夥伴」離開的姿勢。說完「不好意思，失陪了」，然後離開。

這就是演技。不是「空氣吉他」，而是「空氣手機」。

就像來了一通重要電話一樣，假裝把手機貼在耳朵上。「喂，你好。」要像演員一樣全心投入地表演。

這樣是可以的。如果不這樣做，就不能巧妙地離開了。

成功人士都善於利用時間。愈忙的人，愈不會白白浪費時間，他們會把時間用在重要的事情上。我多次說過，閒聊和諮詢，以及商業談判等都不同，沒有必要總結談話。所以，即便話題不了了之，也是沒有問題的。

有位我覺得非常聰明的女社長，我想講講她的故事。作為受邀者，她每半年會來一次銀座的店裡。這名社長年約40，是個笑容燦爛的女士。

她晚上8點左右到店裡，10點半左右一定會說「不好意思」，然後從夾克口袋裡拿出手機，說完「那麼，我先回去了」，之後就離開。即使是愉快的閒聊，她也會中途打斷，立即站起身來。

有次，我問她為什麼一定是10點半。她說：「聊工作的事，來這裡之前就已經在吃飯的時候解決了。二次會的時間一定很長。不知不覺就會一直聽他們講下去，所以我會提前設好鬧鐘。」

原來如此，把手機設置成震動模式，一旦震動就會告知自己時間了。

聽說，她就任社長前有很長一段時間，還不是智慧型機的時代，她就都會設定10點半的鬧鐘。只要感覺到手機震動，就從位子上站起身來，說：「我該走了。」這也是個很不錯的辦法。

現在，智慧型手機早已是生活必需品。所以，利用手機逃離閒聊，也不會讓人覺得不自然，就請放心、大膽地使用吧。

社交腹肌鍛鍊Tips：單手拿著手機，站起身來說：「不好意思，我先行告辭。」就能強行結束冗長的閒聊。

擅長閒聊的人，他們的手機是好夥伴。

不擅閒聊的人，他們的手機被壓在背包最深處。

擅長閒聊的人，假藉手機逃離。

不擅閒聊的人，始終受困於對話之中。

擅長閒聊的人，會提前設定鬧鐘。

不擅閒聊的人，完全不會使用小把戲。

這是為什麼呢？

因為擅長閒聊的人，關鍵時刻能化身為「演員」。

★本文摘自寶瓶文化發行《社交腹肌：鍛鍊伸縮自如、不掉電的閒聊力》，作者森優子，人際溝通諮詢師。長年的公關經驗，讓她得以近距離觀察成功人士的社交技巧，集結精闢觀察、親身經驗，以幽默、一針見血的文字，點破「擅長閒聊」和「不擅長閒聊」的人之間的差異，為讀者總結出切實可行、能有效提高聊天能力的技巧。即使是不善言詞的內向者、社恐人也能打開自己。