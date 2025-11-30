阿嬤每天宅在家！他以為懶惰　一問才發現「得1病」急帶長輩開刀

▲原來阿嬤得了白內障。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

不少人可能遇過長輩「越來越宅」的情況，看似只是年紀大、懶得出門，但可能是身體出現問題。就有網友指出，阿嬤近年總是整天待在家裡看電視，不願出門走走，直到某次對話才得知，阿嬤視力變差，不敢獨自出門，經檢查過後才發現，原來阿嬤得了白內障，讓他驚呼「還好有及早發現，不然越拖越糟糕。」

有網友在Dcard發文，阿嬤年紀漸長後，幾乎整天窩在家看電視，活動明顯減少，時常提到身體不舒服。即使家人多次鼓勵她外出散步或到市場逛逛，阿嬤卻總是以「好啦好啦、下次啦」敷衍回應，始終沒有付諸行動。

直到最近某次勸說，阿嬤委屈表示，外面光線太強，路面看不清楚，走路時擔心跌倒。原PO進一步詢問，阿嬤才坦承，看電視必須坐得很近，視線猶如隔著一層薄霧，導致不敢獨自外出，原PO隨即帶阿嬤前往眼科檢查。醫師診斷後表示，「很明顯的白內障」，且病情已經影響日常生活，建議儘快安排手術治療。

原PO表示，手術後視力恢復，阿嬤每天都雀躍不已，開心分享「電視不用再坐那麼近了」、「家裡的磁磚紋路原來這麼清楚」。原PO也提醒大家，長輩看似「奇怪的行為」也許與健康問題有關，還好有及時發現，帶阿嬤去治療眼睛，不然越拖越糟糕。

貼文一出，引起許多網友共鳴，「有些老人家自尊心比較重，身體剛開始有點問題不太會說出來，真的告訴小孩的時候，不是發生意外就是真的很不舒服了，我阿嬤就是這樣」、「很多老人都會怕給子女添麻煩，所以遇到病情都選擇隱瞞，寧願私下找偏方亂吃，或電視亂下單保健食品也不去看醫生」。