「貓貓蟲咖波」遭出征！中國網友怒喊辱華：你這樣會在大陸消失的

▲「貓貓蟲咖波」和《我的英雄學院》聯名。（圖／翻攝自LINE STORE）

記者曾筠淇／綜合報導

「貓貓蟲咖波」人氣超高，近日貓貓蟲咖波和《我的英雄學院》聯名，推出新貼圖！繪製貓貓蟲咖波的台灣插畫家亞拉就在平台X上分享此事，不料，大票中國網友就對此感到不滿，直呼「粉了五六年，脫粉了，再見了我的貓貓蟲」、「你們公司運營不動腦子的嗎」。

《我的英雄學院》由日本漫畫家堀越耕平創作，近日「貓貓蟲咖波」與其推出聯名貼圖，在說明欄部分可見，此為「由亞拉主導設計的動貼圖，大家都變成短短胖胖的超軟Ｑ超可愛！！此組貼圖販售至2027/11/30止」。貓貓蟲咖波的創作者亞拉也在X上分享此事，寫道「我的英雄學院X貓貓蟲咖波 LINE 官方貼圖新上架！」並附上一段28秒的影片。

然而，底下卻有不少中國網友表示，「官網買的那份就當用了這麼久表情包給六腿藍皮豬加餐了。這下明白這帳號只有英日文說來自台灣，這麼久不要內地市場，跑去日本整活動是什麼個意思了」、「台灣有事，日本有沒有事不知道，但你在大陸的銷量可就有大事了」、「受不了了！喜歡一個塌房一個」、「我勸你趕緊取消聯動，否則我們大陸的粉絲會遠離你，我是不歡迎讓一個辱華動漫來聯動的」、「不要啊，你這樣會在大陸消失的」。

其他網友則紛紛表示，「有些人啊，真的不要太把自己當一回事，咖波很棒，我會繼續支持你們的」、「咖波就沒有實質進軍過中國市場」、「一群在牆內正常聯網狀態下根本無法用LINE的韭菜到底在X腰什麼？作者出的LINE貼圖你們貢獻營收了嗎」、「不曉得你們這麼敏感為什麼，還要翻到牆外折磨自己」。

據了解，《我的英雄學院》在《週刊少年Jump》連載時，登場了反派角色「志賀丸太（しが まるた，Shiga Maruta）」，名字被韓中兩國讀者指出，與日軍731部隊對人體實驗受害者的侮辱性稱呼「丸太（Maruta）」相同。此後，中國各平台下架動畫及漫畫內容，作者堀越耕平與出版社集英社隨即發表聯合聲明道歉，解釋並無意影射歷史事件，同時修改角色名為「殼木球大」。

因此，《我的英雄學院》長期被中國部分網友視為「辱華動畫」。此外，先前韓團NCT WISH成員金栽禧在結束中國簽售活動、返韓途中，因被拍到在觀看《我的英雄學院》，也遭部分網友批評「真的好諷刺」、「對得起祖宗嗎」、「不尊重中國」。