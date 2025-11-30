　
白須彩乃中空炫腹「腰間肉掉出」！求修圖遭惡搞　本尊反應曝光

白須彩乃近日公開發文，求助P圖大神幫忙修掉腰間贅肉。（翻攝X@ayano_MBR）

▲白須彩乃近日公開發文，求助P圖大神幫忙修掉腰間贅肉。（翻攝X@ayano_MBR）

圖文／鏡週刊

日本甜美偶像女團「Melty BeaR」的成員白須彩乃，憑藉其清純可愛外貌，一直深受廣大支持者追捧。然而，這位人氣女星最近一次舞台表演擠出腰間贅肉，事後她在社群大方向網友們公開求助「修圖」，意外掀起一波KUSO潮，超過4400萬網友朝聖點閱。

平時就喜歡透過社群媒體和粉絲打成一片的白須彩乃，最近發布一系列舞台表演照片，照片中她穿著一套亮眼的紫色演出服亮相，露肚臍的「中空裝」設計大方展現她白皙的細腰，但側腹意外被清晰拍下一小塊「小肉肉」。白須彩乃顯然有些介意，於是發文請求修圖大神能伸出援手，希望能將擠出的贅肉修得更完美一些。

白須彩乃近日穿中空裝表演時，意外露出腰間贅肉。（翻攝X@ayano_MBR）

▲白須彩乃近日穿中空裝表演時，意外露出腰間贅肉。（翻攝X@ayano_MBR）

未料白須彩乃這個舉動卻激發網友惡搞魂，這張照片瞬間成了大家發揮創意的素材庫，雖然有一部分人是認真地協助修除小肉肉，但更多人則是施展各種惡趣味，有人幫她巧妙地披上了毛巾遮掩；有人直接為她P上健美的腹肌；還有人乾脆P上一件衣服；更令人噴飯的是，還有網友將她的側腹皺褶當成卡通人物的嘴巴，讓畫面充滿了卡通性的幽默感。

網友惡搞白須彩乃贅肉照，將贅肉當成石頭，P圖成釣魚照。（翻攝X@ayano_MBR）

▲網友惡搞白須彩乃贅肉照，將贅肉當成石頭，P圖成釣魚照。（翻攝X@ayano_MBR）

面對排山倒海而來的創意改圖，白須彩乃不僅沒有感到不悅，反而開放看待並非常高興，甚至主動轉發因為這件事而登上日本媒體版面的新聞報導，坦言自己因此非常開心。


11/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

白須彩乃鏡週刊

