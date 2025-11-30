工藝中心推永續工藝計畫成果展　10組團隊作品即日起展至12/7

▲「永續工藝計畫成果展」即日起工藝中心展出。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，近2年來推動「永續工藝計畫」，今年甄選十組計畫團隊，即日起以「永續工藝的生活解方」為題舉辦成果展，呈現臺灣工藝在永續發展議題上的多元實踐成果與社會連結。

工藝中心於28日舉辦「永續工藝計畫成果展」開幕式，由主任陳殿禮主持，邀集參與補助計畫的團隊及顧問等共襄盛舉；展出內容透過作品、影像與紀錄，呈現工藝如何從生活經驗出發，回應永續議題，展現「以工藝創公益」的行動

力，從材料循環、地方共學，到療癒陪伴與社會培力，帶領觀者看見當代工藝如何在變動的時代中，回應生活與未來。

陳殿禮致詞時表示，工藝中心自2023年啟動「循環工藝計畫」以來，工藝中心以材料再生、設計創新與跨域合作為起點，探索工藝循環利用的多種可能，2024年進一步推展為「永續工藝計畫」，聚焦「永續行旅」、「永續教育」、「健康與福祉」及「責任消費與生產」四大議題，邀請多個團隊以不同形式示範並實踐永續理念。

工藝中心今年持續深化計畫精神，延續四大議題並聚焦社會實踐層面，十組計畫團隊包含勵馨社會福利事業基金會附設愛馨小舖、初果國際有限公司、璞園藝術坊、國立臺北教育大學、無年無限有限公司、共森有限公司、糸島織物創作社、廣鴻興有限公司、海波浪文化事業有限公司與臺東縣池上鄉公所等團隊，提供其補助與輔導，以工藝為媒介推動環境、經濟與社會的永續共榮發展，內容包含將廢棄或閒置資源導入工藝再利用、以工藝教育推動社區共學、療癒陪伴或弱勢培力，以及培養地方創生能量等多元面向。

「永續工藝計畫成果展」將於工藝中心工藝設計館三樓展出至12月7日止，更多展覽訊息請參閱工藝中心官網（www.ntcri.gov.tw）。