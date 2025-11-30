　
命理師曝「缺德的人拜拜也沒用」　打造「財富系統」6大關鍵公開

▲▼▲紅包,財運,金元寶。（圖／CFP視覺中國）

▲命理師透露，財富其實不在神明手裡，「財神」其實是6個層次結合的「財富系統」。（圖／CFP視覺中國）

記者林育綾／綜合報導

很多人會去廟裡求財神，不過命理師周泰毅分享，其實「財神」並不是只靠「求」就能求來，尤其缺德的人，就算到處拜神、燒再多金紙，也只是隨風成為灰燼。他透露，財富其實不只是錢，也不在神明手裡，「財神」代表的是一種「財富系統」，共有6個層次，掌握後運氣就能越來越順暢。

周泰毅在命理及風水經驗30多年，他在新書《讓財神喜歡你》提到，「財神」不是虛無飄渺，也不是只靠求就能求來的，有些人以為要勤拜財神，但他看過許多例子，「缺德之人，到處拜廟求神，燒了再多金紙，也只是隨風的灰燼；街角小販樂於助人，反而年年轉旺」。

他分享，「財富」從來不是神明手中的禮物，更像是一個人與「天地運行」互相搭配的遊戲。真正的豐盛，是人的心、時間、五行、環境、物件、方法的交互影響，因此他以《讓財神喜歡你》為名，說明「財富系統」的6大層次。

周泰毅說，首先「要認識自己的心」，他也分享何謂「真財」，陪讀者破除迷思、建立觀念，讓人知道「心就是財神的殿堂」。

第2層次是「形」，包括五行、光和氣，讓讀者知道財富的形貌。第3是「時」，了解何謂三元九運，如何呼應每20年一變的大環境財富氣運，以及每個人在少年、中年、老年的注意事項。

第4是「境」，把居家風水或辦公環境，用簡單的方式說明，讓讀者一看就能理解怎麼調整。第5是「物」，把日常隨身的小物件、色彩、材質，串聯進來，生活細節也能呼應。

最後是「術」，也就是祝由法，也是祈請財神的方法，把前面所有層次整合起來，形成一個能夠「讓自己更有能量」的方法。

他說明，「財富」不是單單指錢，而是一個「完整的系統」，心要安，形要依，時要隨，境要順，物要吉，最後還有一些方法，讓人能持續，這6個步驟除了是書的結構，也是他整理多年經驗與修行的總結。

理解「財富系統」後會發現，風水不是佈局的技巧，而是生命的承擔；不是「如何變有錢」，而是「如何過得剛剛好，還能護住身邊的人」。新書《讓財神喜歡你》由大塊文化發行，在歲末時節陪讀者整理、打造好運氣。

11/27 全台詐欺最新數據

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

