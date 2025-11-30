ET專訪／林俊憲：賴清德怎敢把台南託付陳亭妃？我當市長他最放心

中央選舉委員會已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。台南市長黃偉哲任期將屆，民進黨內初選競爭相當激烈，將由立委林俊憲、陳亭妃正面對決。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出台南市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。



◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇

◎攝影：陳煥丞、徐文彬

記者詹詠淇／台北報導

台南是總統賴清德本命區，民進黨立委林俊憲、陳亭妃在黨內台南市長初選殺紅眼，林俊憲近日接受《ETtoday新聞雲》時自信指出，自己是最了解總統賴清德的人，他更重提當年台南議長選舉跑票舊恨，質疑對手誠信，「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良？」林俊憲強調，唯有正派且具備完整市政擘畫的人選，才能讓賴清德無後顧之憂，放心、有信心地拚2028連任。

「憲妃」廝殺激烈、刀刀見骨，陳亭妃先前接受《ETtoday新聞雲》專訪時曾指出賴清德需要最強人選，並自許自己為賴清德2028年連任底氣，「贏得2026，才能夠有辦法維持2028，我們能夠讓總統繼續連任的底氣」。對此，身為賴嫡系的林俊憲近日接受《ETtoday新聞雲》時則表示，大選當然要全黨團結，但若以賴清德競選連任，「沒有人比我了解他啦！」

▲民進黨台南市長初選參選人林俊憲 。（圖／記者徐文彬攝，下同）

30年老戰友自信 台南交給林俊憲「賴清德最放心」

身為賴清德30年的好戰友，林俊憲自認最了解賴清德，無論賴清德選立委還是選市長，他都擔任賴清德的大總管，「我們是一路互相支持，當然他也支持我」；而賴清德要競選總統連任，最重要的選區就是台南，「誰在台南輔選賴清德會最放心、有信心？當然是林俊憲啊！」

話鋒一轉，林俊憲將矛頭指向黨內競爭對手及其盟友，「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良，對不對？」他以賴清德擔任台南市長期間，曾因拒絕進入議會而承受龐大政治壓力的往事為例，「當年賴清德為何不進議會，就是因為陳亭妃、郭信良跑票啊！他們去支持李全教」。

除了政治誠信，林俊憲也就政見提出質疑，「大家來比較嘛！只有林俊憲提出完整的市政規劃」，謝龍介、陳亭妃都沒有。他更犀利指出，陳亭妃是把8年前的新聞稿再發一次「複製貼上」。

「這樣不是不行，只是台南這8年來有很大的轉變」。林俊憲強調，如今南科產值已超越竹科，隨著南科四期的到來，台南將迎來更強大的發展機會。他認為，台南此刻需要一位讓黨中央、行政院與「老市長」賴清德都放心、有信心的市長，才能接住這波發展機遇，而他就是這個人。

解讀低投票率警訊——用正派找回沉默選民 爭取淺藍、淺白支持者

回顧2022年縣市長選舉，林俊憲不諱言，「民進黨在台南市選不好」，這不單純是台南問題，包括高雄與其他綠營執政縣市，民進黨全國聲勢下滑，贏的幅度沒有預期高；他說，「從什麼地方看出選民如何表達他的不滿？投票率」，台南市上次投票率僅約58%，幾乎是選里長規格。

林俊憲分析，這些選民雖然沒有背離民進黨轉投國民黨，卻選擇「沉默不投票」來表達不滿，而在大選中，政黨支持度往往高於候選人個人條件，尤其在面對政黨激烈對決時，選民會傾向「選黨不選人」，政黨支持度高，就會拉抬參選人。因此，要找回這些流失的熱情，必須推出一位形象「正派」且真正了解市政的人選，才能重新凝聚支持者。

由於對手陳亭妃在多個公開的市場民調上相對領先，談及初選民調，林俊憲強調，「我只相信我自己做的民調，在綠的支持者我都贏」，但現在藍白介選嚴重，「這個是我要去注意的」；因此，他也要去爭取淺藍、淺白選民支持，並不斷提出政策，讓這些選民了解，「我才是最好的台南市長」，未來要幫台南市民做哪些事，他白紙黑字寫得很清楚，「做出我的承諾，我讓市民了解我」。