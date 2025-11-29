【廣編】陳美鳳「新歡」現身！冬天暖床不再需要另一半　「PP石墨烯羊駝絨超導被」比另一半更暖

▲有了PP石墨烯羊駝絨超導被，陳美鳳冬天不再需要另一半暖床。

圖、文／PP石墨烯提供

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳以睡眠保養與重視保暖著稱，最近更笑稱自己找到冬天的新依靠——PP石墨烯羊絨超導被。她開心表示，以前睡覺都要靠另一半幫忙暖被，「現在有羊駝被就不用啦！」品牌看上她自律、EQ高又親切的大姊魅力，因此邀請她擔任代言人。

本身怕冷的陳美鳳，只要聽到有新的保暖用品就會想試。她說自己不用電毯，比較偏愛蓋被子，而科技進步讓被子變得更輕、更暖、更舒服，「羊駝絨超導被蓋起來很暖，連我家的貓都搶著一起睡。」因為拍戲時間長又不固定，她格外重視睡眠品質。拍戲空檔，她習慣喝熱湯、吃肉補充能量，再蓋著被子小睡一下，「精神會變好，皮膚也會更亮。」

她分享拍八點檔時曾因太累在鏡頭外打瞌睡，「明明沒有台詞，只要做反應，結果導演問我怎麼一直點頭，我才發現自己在度估。」當時劇組常在服裝間放行軍床，演員一休息就躺平，包括張晨光、藍心湄等人都一起睡成一片。陳美鳳特別重視入睡時的溫度，「不夠暖真的睡不著。」PP石墨烯羊駝絨超導被有五層石墨烯纖維，可釋放遠紅外線、促進循環，兩面四季通用。她說夏天開冷氣會拿來蓋肚子，冬天寒流來襲就鋪一條、再蓋一條，加倍保暖。「我睡覺時腳一定要碰到最暖的地方，現在不用另一半暖被，只靠它就行。」

身為保養代表，她也分享日常養生：3C藍光容易傷眼，要記得護眼；熬夜會耗損健康，建議大家盡量在午夜前入睡、睡前泡澡放鬆、早餐一定要吃。有空時也別忘了補眠，「健康要從年輕時就開始存。」