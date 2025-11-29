　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵放寬「訂票上限從6張變9張」　最快明年1月上路

▲▼台鐵,售票機,旅客,購票。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵研擬訂票上限將放寬每人最多9張。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵訂票將放寬！現行規定每個乘車日每人最多可預訂6張車票，台鐵已研擬提高上限制至9張，並已在系統預留擴充功能，最快明年1月上路。此外，即日起自由座可透過台鐵e訂通APP直接訂票和取票，並領取QR Code行動車票搭乘西部幹線EMU3000型新自強號。

現行台鐵訂票目前規定，每人憑一個身分證字號或護照號碼，每個乘車日最多可預訂6張車票。若以來回票方式同時訂票，一次最多可預訂12張，也就是去回程各6張。以雙行程及三行程預約訂票，每人憑一身分證字號每乘車日相同方向最多仍限預訂6張乘車票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過台鐵即將鬆綁訂票上限規定，根據台鐵規劃，一般個人訂票每日訂票上限功能，未來將可放寬上限至一次9張，台鐵e訂通APP更新版，已經預留一般個人訂票每日訂票上限擴充至一次9張功能，因應未來業務調整需求，最快明年1月實施。

此外，為方便旅客訂購自由座車票，台鐵公司表示，台鐵e訂通APP已經於11月21日起優化發佈自由座車票取票功能，可由APP直接訂票，並取為QR行動票證。實施班次為西部幹線EMU3000型新自強號，不含跨線列車。

手機透過APP購買EMU3000型新自強號自由座車票和取票班次，則包括110次、132次、148次、154 次、194次、111次、127次、131次、143 次及193次等直達車，自由座設置於第9車廂。

非直達車則包括116次、120次、146次、158次、160次、117次、119次、133次及145次，自由座設置於第9、10、11車廂。為維護乘車品質，每節自由座車廂限制發售70張車票。

台鐵公司說明，自由座開放預購乘車日前7日車票，可由台鐵官網及台鐵e訂通APP訂票。購票及取票管道為車站售票窗口、台鐵e訂通APP及多功能自動售票機。

台鐵指出，自由座票價成人為自強號全票票價95折，不開放電子票證及定期票乘車。可使用TR-PASS劃座自由座車廂，不開放加購便當。退票應於列車開車前辦理退票，逾時不予受理。退票手續費比照對號列車無座票退票相關規定；乘車變更應於當日當次車開車次30分鐘辦理，逾者按退票方式處理。自由座車票可適用會員積點服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北退休校長登玉山失聯　擴大搜尋中
《信號》資深男星癌逝！　抗癌3年不敵病魔
小鬼42歲冥誕！峮峮曬1照疑洩思念
熊害京都也淪陷！　「4國語言」立牌警告觀光客
台男阿布達比獲釋　「6天食宿、返台機票」妻要外交部買單
學生問「會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出國順便燙染「2、3千搞定」！他傻眼台灣要5千　一票有感點頭

空巴召修令波及台灣虎航　明天8架次日韓班機延後飛

牛排自助吧「他驚見1冷門區」沒人碰　一票人超愛：要吃兩碗

談「陸配六改四」遭批政治官　石崇良：就講真話

禾馨怡仁要收場！蘇怡寧吐8年心路嘆：看不到未來，只能說再見

台鐵放寬「訂票上限從6張變9張」　最快明年1月上路

《2025 Fali Fali 音樂節》熱鬧開場！13位部落頭目齊聚祈福、人潮湧進馬太林文化園區

12月起「LINE收回訊息」只剩1小時　網吵翻：亂罵人要注意了

日本內向人諮詢師寫「I人使用說明書」　破迷思：根本不用改變個性

妹子「半年飛日本5次」被同事關切！大票嘆：國旅5次才誇張

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

出國順便燙染「2、3千搞定」！他傻眼台灣要5千　一票有感點頭

空巴召修令波及台灣虎航　明天8架次日韓班機延後飛

牛排自助吧「他驚見1冷門區」沒人碰　一票人超愛：要吃兩碗

談「陸配六改四」遭批政治官　石崇良：就講真話

禾馨怡仁要收場！蘇怡寧吐8年心路嘆：看不到未來，只能說再見

台鐵放寬「訂票上限從6張變9張」　最快明年1月上路

《2025 Fali Fali 音樂節》熱鬧開場！13位部落頭目齊聚祈福、人潮湧進馬太林文化園區

12月起「LINE收回訊息」只剩1小時　網吵翻：亂罵人要注意了

日本內向人諮詢師寫「I人使用說明書」　破迷思：根本不用改變個性

妹子「半年飛日本5次」被同事關切！大票嘆：國旅5次才誇張

嘉義市智慧停車系統落後　議員喊話一個月內規劃示範區

出國順便燙染「2、3千搞定」！他傻眼台灣要5千　一票有感點頭

退休校長登玉山後四峰失聯　搜救人員圓峰山屋山域搜尋

空巴召修令波及台灣虎航　明天8架次日韓班機延後飛

2025 Lyst Q3熱門單品TOP10！泰勒絲求婚洋裝成爆款　樂福鞋稱霸秋冬主場

童年也遇火災「油氣不斷爆炸」！　女星樂瞳痛心：全家人宛如逃難

航空公司砸錢拍短劇！電商、飲料廣告來了…平台揭殘酷：觀眾只給1秒

疑中國豬仔「偷渡泰國」誤踩地雷！闖邊境被炸　血肉模糊畫面曝

台南北區長興生態寵物公園29日啟用　免費狂犬病疫苗+七合一限量搶

恐怖畫面曝！苗栗自小客鬼飄撞斷燈桿　路人夫妻被推落大排

【太萌啦】河濱巧遇白鼻心一家走在電線上！

生活熱門新聞

台糖出手了！日本老闆狂掃砂糖「曝超巨大禮」　

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

兩波變天「明4地溼答答」　下周連4天降溫又多雨

轉機返台「1原因無法搭」！一票人傻：再便宜也不敢買

大票人不知！她「綠燈過馬路」竟挨罰500元　原因曝光

只要對女兒好！吊車大王曝「女婿條件」超霸氣

原音與現代聲響交織花蓮FaliFali

交往4年「啪啪只成功3次」　她淚揭原因：這種男人太稀有

領1萬被要求「承認中華民國」　中配喊做不到

韓國遊客參拜月老「桌上擺滿1物」 網傻：台灣人很鬧

禾馨怡仁「年底要收場」　大票媽媽們淚崩

65歲男腰痛竟罹攝護腺癌第4期

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」

更多熱門

相關新聞

旅客爆走「摔腳踏車」控站務員推他　台鐵：阻擋發車將開罰

旅客爆走「摔腳踏車」控站務員推他　台鐵：阻擋發車將開罰

台鐵昨(28日)傍晚發生旅客脫序事件，一名男子在永康站牽著自行車準備搭乘3232次區間車時，不滿車廂擁擠，情緒失控，當場將腳踏車摔在月台上，藉故指控台鐵員工推他、故意阻擋車門關閉發車。台鐵說明，強調旅客行為已影響行車安全，多次勸阻無效後解除契約並將依法移請開罰。

郵局「領取台鐵車票」明年元旦走入歷史　中華郵政：手機取票普及

郵局「領取台鐵車票」明年元旦走入歷史　中華郵政：手機取票普及

台鐵試辦「平溪線鐵道放天燈」　明天起周末假日3區域開放

台鐵試辦「平溪線鐵道放天燈」　明天起周末假日3區域開放

被喊「小姐」抓狂　飲料怒潑台鐵驗票員

被喊「小姐」抓狂　飲料怒潑台鐵驗票員

台鐵2026桌月曆收錄「退役列車、廢站秘景」　11/28限量開賣

台鐵2026桌月曆收錄「退役列車、廢站秘景」　11/28限量開賣

關鍵字：

台鐵訂票上限6張9張放寬自由座APP取票新自強號EMU3000型

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

「張君雅小妹妹」結婚了！

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面