台鐵放寬「訂票上限從6張變9張」　最快明年1月上路

▲台鐵研擬訂票上限將放寬每人最多9張。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵訂票將放寬！現行規定每個乘車日每人最多可預訂6張車票，台鐵已研擬提高上限制至9張，並已在系統預留擴充功能，最快明年1月上路。此外，即日起自由座可透過台鐵e訂通APP直接訂票和取票，並領取QR Code行動車票搭乘西部幹線EMU3000型新自強號。

現行台鐵訂票目前規定，每人憑一個身分證字號或護照號碼，每個乘車日最多可預訂6張車票。若以來回票方式同時訂票，一次最多可預訂12張，也就是去回程各6張。以雙行程及三行程預約訂票，每人憑一身分證字號每乘車日相同方向最多仍限預訂6張乘車票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過台鐵即將鬆綁訂票上限規定，根據台鐵規劃，一般個人訂票每日訂票上限功能，未來將可放寬上限至一次9張，台鐵e訂通APP更新版，已經預留一般個人訂票每日訂票上限擴充至一次9張功能，因應未來業務調整需求，最快明年1月實施。

此外，為方便旅客訂購自由座車票，台鐵公司表示，台鐵e訂通APP已經於11月21日起優化發佈自由座車票取票功能，可由APP直接訂票，並取為QR行動票證。實施班次為西部幹線EMU3000型新自強號，不含跨線列車。

手機透過APP購買EMU3000型新自強號自由座車票和取票班次，則包括110次、132次、148次、154 次、194次、111次、127次、131次、143 次及193次等直達車，自由座設置於第9車廂。

非直達車則包括116次、120次、146次、158次、160次、117次、119次、133次及145次，自由座設置於第9、10、11車廂。為維護乘車品質，每節自由座車廂限制發售70張車票。

台鐵公司說明，自由座開放預購乘車日前7日車票，可由台鐵官網及台鐵e訂通APP訂票。購票及取票管道為車站售票窗口、台鐵e訂通APP及多功能自動售票機。

台鐵指出，自由座票價成人為自強號全票票價95折，不開放電子票證及定期票乘車。可使用TR-PASS劃座自由座車廂，不開放加購便當。退票應於列車開車前辦理退票，逾時不予受理。退票手續費比照對號列車無座票退票相關規定；乘車變更應於當日當次車開車次30分鐘辦理，逾者按退票方式處理。自由座車票可適用會員積點服務。