高雄楠梓路口驚魂！轎車迴轉失控掃撞3大1小車　2女受傷送醫

▲▼林姓男子駕駛自小客車行經德民路與勇昌街口進行迴轉時，疑似失控，竟衝撞對向正在停等紅燈的車陣，導致三部汽車及一部機車慘遭波及。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市楠梓區今（29）日接近中午時分發生一起驚險的連環車禍，一名駕駛自小客車的男子在行經德民路與勇昌街口進行迴轉時，車輛疑似失控，竟直接衝撞對向正在停等紅燈的車陣，導致三部汽車及一部機車慘遭波及。這起「1撞4」的意外造成機車上兩名外籍女子受傷，所幸經送醫治療後均無大礙。

楠梓警分局表示，這起事故發生於今（29）日上午11時許。當時，39歲的林姓男子駕駛自小客車，沿楠梓區德民路向東行駛，行至勇昌街口準備迴轉往西方向時，車輛因不明原因突然失控，撞向勇昌街上正在依號誌停等紅燈的車輛隊伍。

警方指出，遭撞擊的車輛包括由44歲曾女、49歲范男、49歲楊男分別駕駛的三部自小客車，以及一部由31歲菲律賓籍喬姓女子所騎乘的普通重型機車。突如其來的撞擊導致機車騎士喬女及其後座36歲的喬姓女乘客反應不及摔倒，兩人身體均受有輕微擦挫傷，經送往醫院救治後已無大礙。

警方抵達現場後迅速排除狀況並進行調查，經對包括肇事的林男在內的所有駕駛人實施酒測，結果均無飲酒情事。至於林男車輛為何會突然失控，以及詳細的肇事責任歸屬，後續將移請交通大隊進一步分析研判釐清。