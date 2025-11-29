　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上節目替柯文哲復出鋪路？　陳佩琪駁：瞎掰還是要有點功力

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者呂佳賢攝攝）

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者呂佳賢攝攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪日前上黨內的網路節目，分享柯文哲在看守所中的生活點滴，然而，遭外界解讀，是在為柯文哲復出鋪路。對此，陳佩琪今（29日）開轟，這瞎扯功力之深、內容之離譜，讓她驚覺，原來要當名嘴，還是要有點瞎掰的功力才行。

陳佩琪表示，柯文哲9月初出來後，感覺就好像轉性了，以前一起搭車跑活動時，他都在車上看「量子力學」，不過最近都改看起「萊爾校長」，看著還不自覺就在電腦前自顧自地哈哈大笑。

陳佩琪接著指出，2024年選後，她不曾再上過專訪，1年來也只參加過幾場零星記者會，那天許甫邀她上節目，有點猶豫要講什麼，有跟柯文哲先討論過，柯文哲說，就談談家中的生活大小事，小草也很關心，還交代不要嘴「他」、不可對國政發表意見，這些她都聽進去了。

陳佩琪說明，柯文哲也同意獄中手寫筆記被拿去節目上分享，柯文哲始終認為，背負小草和眾多支持者的期待，在獄中也鞭策自己不可頹廢、沮喪，要趁這段時間充實自己。

不過，陳佩琪點出，獄中沒學習工具，所以柯文哲就每天看書，看不懂就把問題寫下來，出來後每筆疑問都上網去查，清楚了，就用筆劃掉，柯文哲向她說，這段時間就像學生重拾書本一樣，自覺學問增長很多。

然而陳佩琪直指，那天上節目前，許甫鼓勵她講出心底話，並分享阿北生活的點滴給小草，她心中最想講的，其實是830那場走讀活動，因為除了黃國昌主席的成功帶領外， 還有許多黨工、支持者的全力投入。

陳佩琪說，那天很熱，自己一直關心參與者們的身體狀況，畢竟是以家裡去年830沒證據被搜索這種不公不義的司法訴求當主軸，心中極度感謝這些人， 所以在節目上花了一點時間去訴說感謝。

陳佩琪感慨，事後看到新聞的反應，她彷彿走進了去年柯文哲被莫名其妙羈押的那幾個月，名嘴、酸民、政論節目一陣瞎掰汙衊的時光隧道中， 單單僅是感謝黨公職的一段節目，竟可以掰成是為了「先生復出開路」。

最後，陳佩琪表示，還有人暗示「國昌主席可以走了」，讓她不禁痛批，這瞎扯功力之深、內容之離譜，超乎想像，但也讓她驚覺到，原來要當名嘴，還是要有點瞎掰的功力才行。

關鍵字：

陳佩琪柯文哲柯文哲復出黃國昌

