　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「1網購詐騙」還是有人不知！買烏魚子變番薯乾　網傻：是狠人

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO花了1290元，烏魚子變番薯乾。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

看到臉書一頁式廣告，千萬別買！一名苦主透露，看到臉書跳出烏魚子的網購頁面，下單貨到付款1290元，結果開箱竟是13包番薯乾，氣得打電話卻無人接聽。事實上，《165全民防騙》粉專指出，這類網站常出現「超低價」「倒數優惠」「貨到付款」等陷阱，若受害可向物流或超商協助退款。

一名網友在臉書《爆怨公社》表示，他在臉書滑到烏魚子的廣告，他下單想嚐鮮看看，結果昨（28日）宅配到家，他也付了1290元，拆開一看傻眼了，裡面根本沒有烏魚子，而是裝著13個真空包裝的「番薯乾」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO氣得致電想罵人，無奈公司電話沒人接，他只能自認倒楣被網路購物詐騙了，也提醒大家要注意，「有看過這種廣告，不要再被騙了，從今以後，我再也不會在FB上買東西了！」

底下網友熱議，「打電話過去快遞公司喔！可以退，說是詐騙」、「臉書上的貨都是詐騙，快點打電話去快遞公司」、「敢在FB上面買東西的人都是狠人」、「這陣子看到臉書蠻多人，買烏魚子變地瓜的」、「啊不是講很多次：不要在臉書一頁式網站買東西」、「聯絡物流並回報詐騙，我之前一周就拿回金額，把包裹退回去」、「都2025年了，怎還有人被臉書購物騙」。

也有網友差點被中招，「我也有看到烏魚子的，說10片990元，然後說20片多少30片多，越來越便宜，我就點他們粉絲頁，沒幾個按讚，發現是一頁式廣告，我就沒下單了」。

粉專《165全民防騙》指出，一頁式廣告訂購頁面有相當多特徵可辨別，例如「隨時都在優惠限時倒數」、「價格下殺超便宜」、「標榜七天鑑賞期」、「貨到付款」、「介面夾雜簡體用字用語」等。

若收到跨境詐騙宅配到府包裹，民眾直接聯繫國內物流業者要求辦理退款、退貨，新竹物流、台灣宅配通、黑貓宅急便均可直接協助民眾直接退款、退貨；若是超商取貨付款，民眾可利用超商等多重管道，請業者予以居中協調。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
休假有望+1！綠營提選舉放2天　投票前一日也放
身價逾百億！　吊車大王曝「女婿條件」
獨／21歲海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝
李多慧遭賴帳！業者挨告　「代言價碼」意外曝
獨／高雄奪命車禍！23歲女被撞死　瞬間畫面曝
重機網美遭輾斃！　最後PO文竟成死亡預言

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兩波變天「明4地溼答答」　下周連4天降溫又多雨

「1網購詐騙」還是有人不知！買烏魚子變番薯乾　網傻：是狠人

護女心爆棚！吊車大王曝「女婿條件」：對我女兒好，其他沒差

某國客少了　日飯店員工被問「會大降價？」打臉：預約增加喔

空巴客機軟體風暴！台灣虎航檢修「航班恐調整」　華航星宇無影響

馬太鞍溪臨時便道今午恢復通行　限速30禁行全聯結車

早餐店蛋餅「醬料為何特別好吃」　內行揭密1原因：外面買不到

空巴召修A320客機「國籍航空有67架」　民航局下令明8時前檢修

不只處理報到與登機　面對每一次突發狀況 「桃機楷模」溫暖回應旅客需求

旅客爆走「摔腳踏車」控站務員推他　台鐵：阻擋發車將開罰

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

兩波變天「明4地溼答答」　下周連4天降溫又多雨

「1網購詐騙」還是有人不知！買烏魚子變番薯乾　網傻：是狠人

護女心爆棚！吊車大王曝「女婿條件」：對我女兒好，其他沒差

某國客少了　日飯店員工被問「會大降價？」打臉：預約增加喔

空巴客機軟體風暴！台灣虎航檢修「航班恐調整」　華航星宇無影響

馬太鞍溪臨時便道今午恢復通行　限速30禁行全聯結車

早餐店蛋餅「醬料為何特別好吃」　內行揭密1原因：外面買不到

空巴召修A320客機「國籍航空有67架」　民航局下令明8時前檢修

不只處理報到與登機　面對每一次突發狀況 「桃機楷模」溫暖回應旅客需求

旅客爆走「摔腳踏車」控站務員推他　台鐵：阻擋發車將開罰

宋慧喬妝前靠「冰敷面膜」秒小臉！超簡單溫差美容法拯救晨間水腫

黑豹旗／太興奮就不會累！蔡辰瀧79球完投飆10K　談壓制高苑關鍵

第32屆關懷盃花蓮開打　林智勝重新接任理事長喊「責任大於榮耀」

花蓮明利村長橋排水清疏完成　清出土方2.5萬立方米

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

紐時：川普與馬杜洛「上周通話」　討論會晤可能性

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

沈娜娜16年老粉魂大爆發！　頂級AV女優飛韓砸六萬追SJ

台灣太空科技逐步茁壯　管碧玲：福衛八號將大幅提升海陸觀測能量

休假有望+1！綠營提選舉放2天「投票前一日也放」　保障返鄉投票

【模擬示意】陸「AI模擬」還原宏福苑火災！　棟距「10公分」縫隙產生「立體風道效應」

生活熱門新聞

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

轉機返台「1原因無法搭」！一票人傻：再便宜也不敢買

大票人不知！她「綠燈過馬路」竟挨罰500元　原因曝光

台糖出手了！日本老闆狂掃砂糖「曝超巨大禮」　

交往4年「啪啪只成功3次」　她淚揭原因：這種男人太稀有

領1萬被要求「承認中華民國」　中配喊做不到

65歲男腰痛竟罹攝護腺癌第4期

禾馨怡仁「年底要收場」　大票媽媽們淚崩

原音與現代聲響交織花蓮FaliFali

健身房「倒閉」20 年不斷重演　履約保證為何保不了你？

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」

地球「三大傷口」規模6地震頻傳　專家示警：近期恐有7以上強震

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

「張君雅小妹妹」結婚了！

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

AV女優當小三　悄悄引退消失

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面