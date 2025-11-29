「1網購詐騙」還是有人不知！買烏魚子變番薯乾　網傻：是狠人

▲原PO花了1290元，烏魚子變番薯乾。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

看到臉書一頁式廣告，千萬別買！一名苦主透露，看到臉書跳出烏魚子的網購頁面，下單貨到付款1290元，結果開箱竟是13包番薯乾，氣得打電話卻無人接聽。事實上，《165全民防騙》粉專指出，這類網站常出現「超低價」「倒數優惠」「貨到付款」等陷阱，若受害可向物流或超商協助退款。

一名網友在臉書《爆怨公社》表示，他在臉書滑到烏魚子的廣告，他下單想嚐鮮看看，結果昨（28日）宅配到家，他也付了1290元，拆開一看傻眼了，裡面根本沒有烏魚子，而是裝著13個真空包裝的「番薯乾」。

原PO氣得致電想罵人，無奈公司電話沒人接，他只能自認倒楣被網路購物詐騙了，也提醒大家要注意，「有看過這種廣告，不要再被騙了，從今以後，我再也不會在FB上買東西了！」

底下網友熱議，「打電話過去快遞公司喔！可以退，說是詐騙」、「臉書上的貨都是詐騙，快點打電話去快遞公司」、「敢在FB上面買東西的人都是狠人」、「這陣子看到臉書蠻多人，買烏魚子變地瓜的」、「啊不是講很多次：不要在臉書一頁式網站買東西」、「聯絡物流並回報詐騙，我之前一周就拿回金額，把包裹退回去」、「都2025年了，怎還有人被臉書購物騙」。

也有網友差點被中招，「我也有看到烏魚子的，說10片990元，然後說20片多少30片多，越來越便宜，我就點他們粉絲頁，沒幾個按讚，發現是一頁式廣告，我就沒下單了」。

粉專《165全民防騙》指出，一頁式廣告訂購頁面有相當多特徵可辨別，例如「隨時都在優惠限時倒數」、「價格下殺超便宜」、「標榜七天鑑賞期」、「貨到付款」、「介面夾雜簡體用字用語」等。

若收到跨境詐騙宅配到府包裹，民眾直接聯繫國內物流業者要求辦理退款、退貨，新竹物流、台灣宅配通、黑貓宅急便均可直接協助民眾直接退款、退貨；若是超商取貨付款，民眾可利用超商等多重管道，請業者予以居中協調。