大安區文資遺址暫置延宕行政大樓開發　北市府：尋求妥善處理方式

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨議員王欣儀指出，大安區金華社宅特四、特五基地開發因在2020年時挖出史前陶把與尖底明溝等遺址，導致整體開發延宕，包括社宅、警察派出所、消防員宿舍等都受到影響。她質疑，基層同仁與市民「活生生」的需求竟比不上「死物」嗎？對此，北市副市長李四川表示，基層同仁的權益一定要保障，但相關文資法令仍須遵循，後續將要求文化局與文資委員進一步協調，尋求更妥善的處理方式，並確保工程能順利推動。

王欣儀說明，特五基地自2020年起陸續挖出史前陶把與尖底明溝等遺址，許多團體主張應「現地保存」，也有文資委員認為部份古物不具文資價值，可就地回埋。但市府堅持特五基地一定要蓋社宅，造成古物必須移置，原本廠商評估移置八里、宜蘭皆可技術克服，但市府最後卻做了極為錯誤且短視的決策，選擇將文資放到特四，認為可就近管理保護並節省公帑約4500萬元。

王欣儀指出，和平東路派出所使用近 50 年、空間狹小破舊，經多年爭取遷建才納入特四，如今卻因市府節省經費再度延後；原規劃新增的42戶消防宿舍也全數停擺。長照方面，大安區日照需求與日俱增，基地周邊更只有一處收托24人，量能早已不足。特四延宕 5、6 年，等於讓數百個家庭繼續承受照護壓力。

王欣儀並質疑，市府是否評估過未來成本風險？延後多年後重新發包，缺工、缺料、物價高漲，誰能保證增加的工程經費不會超過4500萬？甚至是數億元。

王欣儀要求，市府應積極與在地居民溝通，尋求共識！此外，特四機關用地不應再被犧牲，異地暫置並非不可行，市府應立即重啟替代場址評估，並提出明確時程，避免未來再追加更多預算，確保警消、日照等設施不再被拖延。

對此，蔣萬安市長答詢時表示，將請文化局再與文資委員充分溝通，研議是否有其他更合適的文資暫置地點，以避免影響特四基地（含派出所及相關公共設施）後續的興建期程。李四川副市長也補充，基層同仁的權益一定要保障，但相關文資法令仍須遵循，後續將要求文化局與文資委員進一步協調，尋求更妥善的處理方式，並確保工程能順利推動。

都發局指出，金華特四及特五基地採整體規劃設計、分期開發模式辦理，其推動期程須配合文資審議規定與程序進行調整。依2025年文資大會審議通過之修復再利用計畫，特五基地內的歷史建築「舊台北監獄尖底明溝」就近移置至特四基地保存，配合未來特五社宅景觀工程完成後再回置展示。

都發局說，因配合遺構保存與工程流程，特四基地機關棟新建工程時程將調整為2031年開工、2036年完工啟用。後續將加速推動特五基地工程，預計2026年下半年開工、2031年完工，並同步評估文資暫存之替代地點，使特四基地可儘早啟動建設。未來將持續在文化資產保存與公共服務建置之間取得平衡，讓地方需求與歷史價值都能兼顧。