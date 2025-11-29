　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大安區文資遺址暫置延宕行政大樓開發　北市府：尋求妥善處理方式

▲▼ 蔣萬安針對113年度市府施政計畫及113年度台北市總預算案歲歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過與詢答-王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨議員王欣儀指出，大安區金華社宅特四、特五基地開發因在2020年時挖出史前陶把與尖底明溝等遺址，導致整體開發延宕，包括社宅、警察派出所、消防員宿舍等都受到影響。她質疑，基層同仁與市民「活生生」的需求竟比不上「死物」嗎？對此，北市副市長李四川表示，基層同仁的權益一定要保障，但相關文資法令仍須遵循，後續將要求文化局與文資委員進一步協調，尋求更妥善的處理方式，並確保工程能順利推動。

王欣儀說明，特五基地自2020年起陸續挖出史前陶把與尖底明溝等遺址，許多團體主張應「現地保存」，也有文資委員認為部份古物不具文資價值，可就地回埋。但市府堅持特五基地一定要蓋社宅，造成古物必須移置，原本廠商評估移置八里、宜蘭皆可技術克服，但市府最後卻做了極為錯誤且短視的決策，選擇將文資放到特四，認為可就近管理保護並節省公帑約4500萬元。

王欣儀指出，和平東路派出所使用近 50 年、空間狹小破舊，經多年爭取遷建才納入特四，如今卻因市府節省經費再度延後；原規劃新增的42戶消防宿舍也全數停擺。長照方面，大安區日照需求與日俱增，基地周邊更只有一處收托24人，量能早已不足。特四延宕 5、6 年，等於讓數百個家庭繼續承受照護壓力。

王欣儀並質疑，市府是否評估過未來成本風險？延後多年後重新發包，缺工、缺料、物價高漲，誰能保證增加的工程經費不會超過4500萬？甚至是數億元。

王欣儀要求，市府應積極與在地居民溝通，尋求共識！此外，特四機關用地不應再被犧牲，異地暫置並非不可行，市府應立即重啟替代場址評估，並提出明確時程，避免未來再追加更多預算，確保警消、日照等設施不再被拖延。

對此，蔣萬安市長答詢時表示，將請文化局再與文資委員充分溝通，研議是否有其他更合適的文資暫置地點，以避免影響特四基地（含派出所及相關公共設施）後續的興建期程。李四川副市長也補充，基層同仁的權益一定要保障，但相關文資法令仍須遵循，後續將要求文化局與文資委員進一步協調，尋求更妥善的處理方式，並確保工程能順利推動。

都發局指出，金華特四及特五基地採整體規劃設計、分期開發模式辦理，其推動期程須配合文資審議規定與程序進行調整。依2025年文資大會審議通過之修復再利用計畫，特五基地內的歷史建築「舊台北監獄尖底明溝」就近移置至特四基地保存，配合未來特五社宅景觀工程完成後再回置展示。

都發局說，因配合遺構保存與工程流程，特四基地機關棟新建工程時程將調整為2031年開工、2036年完工啟用。後續將加速推動特五基地工程，預計2026年下半年開工、2031年完工，並同步評估文資暫存之替代地點，使特四基地可儘早啟動建設。未來將持續在文化資產保存與公共服務建置之間取得平衡，讓地方需求與歷史價值都能兼顧。

