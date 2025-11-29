16歲少年被甩「被譏性無能」報復　散播少女不雅片慘賠

▲少女跟男友分手後被上傳不雅影像。示意圖非本文當事人。（示意圖／取自123RF）

記者葉國吏／綜合報導

台北市一名16歲少年因不接受14歲女友提出分手，且被對方言語刺激，竟將交往期間拍攝的性影像與裸照透過社群平台散播，少女與母親憤怒提告求償百萬元。台北地院判少年及其父親需共同賠償母女51萬，全案仍可上訴。

事件發生於2023年，少年與少女交往期間多次發生性關係，但因少女提出分手，又嘲諷男方「性無能」，導致少年情緒失控，竟將過去拍攝的性愛影片及裸照透過Telegram分享給其他網友。這一行為讓少女的隱私遭到嚴重侵犯，其母親得知後，憤怒地與女兒一同提告。

少女的母親表示，案件造成女兒情緒低落、人格權受損，並對她的隱私及名譽造成不可挽回的傷害。母親本身因中風導致行動不便，身心障礙加重了她的壓力，還需額外付出心力陪伴、輔導女兒，避免女兒在兩性關係上出現偏差。母女因此向少年及其父親要求精神慰撫金共計100萬元。

少年坦承散布影像屬實，但辯稱因受言語攻擊情緒失控，且少女曾用自己的帳號傳送影像，因此認為對方求償不公平。法院認定少年行為情節嚴重，影像涉及性愛、裸露等，侵害少女的多項人格權，但考量少年年齡、收入等因素，判定他與父親須賠償母女共51萬元，全案仍可上訴。