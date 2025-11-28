　
3C家電

蘋果2025耶誕送禮攻略　選對秒變 Apple小天才

記者蘇晟彥／綜合報導

隨著年底將至，年度送禮大節「聖誕節」也即將來臨，蘋果 28日推出耶誕送禮攻略，讓大家快速掌握今年重點商品，也能適時犒賞自己、溫暖朋友，輕鬆掌握 Apple 產品，成為科技小天才。

送給攝影愛好者的夢幻逸品：一手掌握 8 顆鏡頭「iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max」

對於攝影愛好者，一部能滿足各種拍攝要求的手機是不可或缺的。iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 配備 Apple 歷來最出色的相機系統，三個 4800 萬像素融合相機——主相機、超廣角及全新長焦距相機——提供相當於 8 個鏡頭的拍攝能力，包括 iPhone 歷來最長達 8 倍的光學級變焦；而創新的 1800 萬像素 Center Stage 前置相機，更將自拍體驗提升至全新境界。全新業界首創的影片功能，包括 ProRes RAW、Apple Log 2 及 Genlock，讓 iPhone 能更順暢融入不同大小規模的製作項目。兩款型號的機面均配備陶瓷晶體護面 2 (Ceramic Shield 2)，抗刮能力提升 3 倍，且首度以陶瓷晶體護面延伸保護至機背。

iPhone 17 Pro 售價由 NT$39,900 起，iPhone 17 Pro Max 則由 NT$44,900 起。

▲▼iPhone,iPhone17,iPhonAir,iPhone17Pro。（圖／記者蘇晟彥攝）

送給喜歡輕巧裝備的人士：極致純粹的極簡美學「iPhone Air」
 iPhone Air 為歷來最纖薄 iPhone，適合既需要專業效能表現，又希望機身纖薄輕盈的人士。iPhone Air 帶來革新突破的鈦金屬設計，機身雅緻、輕巧而堅固，配備創新內部架構，成就最新 iPhone 體驗。iPhone Air 機背現採用陶瓷晶體護面保護，機面則採用陶瓷晶體護面 2 (Ceramic Shield 2)，具備 3 倍抗刮能力，讓 iPhone Air 比以往任何 iPhone 更堅固耐用。iPhone Air 更配備亮麗奪目的 6.5 吋 Super Retina XDR 顯示器，採用支援高達 120Hz 的 ProMotion 技術。iPhone Air 在 iPhone 之中配備最多 Apple 設計晶片，包括實力超強的 A19 Pro、N1 和 C1X，是歷來最具能源效益的 iPhone。 配合重新設計的內部架構和最佳化軟件，iPhone Air 具備滿足全日所需的非凡電池使用時間。強勁 4800 萬像素融合主相機，相等於 4 個專業級鏡頭，帶來出色影像質素；1800 萬像素 Center Stage 前置相機更將自拍體驗提升至全新境界。

iPhone Air 售價由 NT$36,800 起。

▲▼ iPhone,iPhone17 ,iPhoneAir 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3 和 Apple Watch Ultra 3
一系列 Apple Watch 擁有全新強大功能，為重視身心健康的人士而設。Apple Watch Series 11 是健康與健身的終極好拍檔，提供全新健康分析資料，包括「高血壓通知」和「睡眠分數」，以及長達 24 小時電池使用時間，滿足晝夜需要。Apple Watch SE 3 的效能表現與功能迎來重大更新，例如「手腕體溫感應」、常亮顯示器等等，物超所值。Apple Watch Ultra 3 是終極運動及歷險手錶，提供長達 42 小時電池使用時間，以及 Apple Watch 上歷來最大顯示器。

Apple Watch Series 11 售價由 NT$12,900 起，Apple Watch SE 3 和 Apple Watch Ultra 3 則分別由 NT$7,900 起和 NT$29,900 起。

▲▼

送給音樂迷：享受沉浸與專屬空間，重新定義耳機「AirPods Pro 3」
AirPods Pro 3 不僅帶來令人驚嘆的音質與全球最佳的入耳式耳筒「主動降噪」功能 (ANC)，降噪效果較第一代 AirPods Pro 提升達 4 倍，適合喜歡隨時隨地聆聽歌曲的音樂迷。「即時翻譯」功能亦登陸 AirPods，讓用戶打破語言隔閡，即使語言不同，面對面聊天亦輕鬆自如。AirPods Pro 3 的升級設計有助佩戴時更貼耳，於跑步、做高強度間歇訓練 (HIIT)、做瑜伽等活動中，入耳穩固度更高。用戶亦首度可在運動期間經 AirPods Pro 3 測量心率，並配合 iPhone 上「健身」app 的全新功能，追蹤逾 50 種體能訓練類型。

AirPods Pro 3 售價為 NT$7,490。
• 跨國交流溝通 0 障礙，在 AirPods 上使用「即時翻譯」
配合 Apple Intelligence 以及你與 iPhone 15 Pro 或較新型號配對的 AirPods 4（ANC）、AirPods Pro 2 或 AirPods Pro 3，你可以聆聽他人對你説話，並聽到系統將他人所説的內容翻譯為你偏好的語言。
• 告別焦慮，讓你的 AirPods 不失聯，使用「尋找」找出遺失的 AirPods
「尋找」可在地圖上顯示你 AirPods 的位置、播放聲音協助尋找 AirPods，以及在 AirPods 於附近時助你找出其精確位置。

▲▼ AirPods Pro 3 ,AirPodsPro3 。（圖／記者蘇晟彥攝）

送給創作者或專業人士：Pro 級行動力工作站配備 M5 的 iPad Pro
最新 iPad Pro 配備效能極強 M5 晶片，適合需要應對要求極高的創作和專業工作的人士。M5 帶來前所未有的 iPad 先進體驗，將驚嘆人心的強大功能與 AI 效能融入 iPad Pro 輕巧便攜設計之中。M5 採用新一代 GPU，每一核心皆內置神經網絡加速器，用戶不論是應對涉尖端科技項目，還是運用 AI 提升工作效率， iPad Pro 的顯著效能提升均可令其游刃有餘。Apple 設計的全新無線網絡晶片 N1 支援新一代無線技術，現將支援 iPad Pro 的 Wi-Fi 7。iPad Pro 流動網絡型號配備 C1X 數據機系統，與上一代相比，其流動數據效能提高最高可達 50%，效率更高，讓用戶外出時亦能辦妥更多事務。

11 吋 iPad Pro Wi-Fi 機型售價 NT$32,900 起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$39,900 起；13 吋 iPad Pro Wi-Fi 機型售價 NT$43,900 起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$50,900 起。
• 隨心所欲調度，提升生產力，在 iPad 上使用「視窗化 App」
使用「視窗化 App」可同時使用多個 app、依你想要的方式整理視窗等。
• 為 iPad 隨時隨地實現行動自由，在 iPad 使用 eSIM 啟用流動數據
你可透過多種方法在 iPad 使用 eSIM 啟用流動數據。如要在 iPad 上使用 eSIM 設定流動數據計劃，請使用「eSIM Carrier Activation (網絡供應商啟用 eSIM)」、從其他 iPad 轉移計劃、加入現有的 iPhone 流動網絡計劃、尋找新計劃、使用二維碼或使用網絡供應商的 iPad app。

▲▼

配備 M5 的 MacBook Pro
配備 M5 的 14 吋 MacBook Pro 帶來超凡強勁 M5 晶片，對於需要應付多重工作或快速執行創作 app 的使用者，是絕佳好幫手。新 MacBook Pro 配備新一代 GPU，各核心皆配備神經網絡加速器，AI 效能表現較上一代最快可達 3.5 倍，圖像效能較上一代相比最快可達 1.6 倍。此外，M5 具備更快 CPU、經提升的神經網絡引擎，以及更高的統一記憶體頻寬，加速所有工作流程，無論是啟動 app，以至在裝置上內置運行大型語言模型 (LLM)，皆遊刃有餘。配備 M5 的全新 14 吋 MacBook Pro 採用最新儲存技術，與上一代相比，執行如匯入 RAW 圖像檔案或匯出大型影片等工作任務時，帶來最快可達 2 倍的 SSD 效能表現。配合其他深受歡迎的不同功能，包括亮麗奪目的 Liquid Retina XDR 顯示器、1200 萬像素 Center Stage 相機、六揚聲器音響系統、各式各樣連接埠、Apple Intelligence 功能，以及 macOS Tahoe 無可比擬的威力，令 MacBook Pro 體驗更完整。

搭載 M5 的 14 吋 MacBook Pro 售價 NT$52,900 起。

▲▼

送給最愛宅在家的人士：豐富娛樂體驗Apple TV 4K 和 HomePod
對於愛留在家中的人士，Apple TV 4K 和 HomePod 是絕佳的家庭娛樂組合。Apple TV 4K 匯聚最佳電視娛樂，還有各種 Apple 裝置和服務，包括電視上嶄新⼀⾯的 FaceTime 體驗。4K 杜比視界、HDR10+ 和杜比全景聲，將影院級的震撼，在你的螢幕上逼真呈現。你可隨時欣賞 Apple TV、Apple Music 及相⽚ app 上的內容，更可使用「Apple Music 即唱」功能，讓你隨時置身於K房一樣，盡情大唱特唱。HomePod (第 2 代) 不僅提供優質⾳樂體驗，還能透過 Siri 輕鬆連接智能家居，讓⽣活更⽅便。

Apple TV 4K 售價由 NT$ 4,490 起，HomePod (第 2 代) 則為 NT$9,300。
▲▼  

11/26 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

