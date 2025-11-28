保六總隊感恩節球類友誼賽開打　軍警檢民齊聚切磋球技添亮點

▲軍警檢民同場較勁！保六總隊感恩節球賽以球會友最吸睛。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／台北報導

警政署保六總隊為促進跨機關交流、響應全民運動風氣，於11月25日至27日舉辦感恩節球類友誼賽，邀集軍、警、檢、民等單位齊聚參與，透過羽球、桌球與匹克球切磋球技，成為活動最大亮點。今年更特別增設新手組與廚工組並啟用「鷹眼系統」，讓比賽兼具趣味與公平性，不僅強化團隊凝聚力，也為各單位未來勤務合作奠定更緊密基礎。

活動首日熱鬧登場，選手們士氣高昂，其中有參賽者直呼：「為了今天比賽，我已密集訓練了一個多月，這次參賽者實力堅強，唯有全力以赴才有勝算。」本次特別增設「新手組」及「南園廚工組」，讓平時較少接觸球類運動的同仁與忙於餐食準備的廚工也能投入比賽，成為活動一大亮點，展現全民運動、身心健康不分族群的精神。

26日更迎來一大創舉，廣邀軍、警、檢、民參與友誼賽。由第二警官大隊以八極拳示範揭開序幕，場面精彩。為維持比賽公平性，主辦單位更首度啟用現場錄影作為「鷹眼系統」判決依據，深獲選手肯定。運動部部長李洋亦親率同仁參賽，展現精湛球技，讓現場目光為之一亮，掌聲不斷，為賽事增添許多驚喜與話題。

27日活動尾聲適逢感恩節，參賽同仁以人群排出心型隊形，象徵感恩之意，為三天賽事畫下美好句點。為慰勉同仁一年辛勞，總隊長周煥興特別安排星級特色料理，包括每桌7公斤火雞、南瓜派、法國長棍麵包及南瓜濃湯等佳餚，讓大家在溫馨餐會中共享成果、凝聚情誼。

保六總隊表示，此次活動除強化體能與健康，更透過球賽促進各單位相互瞭解，對未來勤務上的橫向聯繫與合作將有顯著助益，期盼來年持續攜手，讓每一次勤務均能圓滿達成。