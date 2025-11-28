天后闆妹也被雷！外送員抱怨「運費太低」　 網傻眼　

▲天后闆妹發文引發外送服務品質。（圖／翻攝天后闆妹Threads，下同）

記者陳弘修／台北報導

知名網路創作者天后闆妹近日在 Threads 分享使用外送平台時的經驗，再度引發外送服務品質討論。她貼出的對話截圖顯示，一名外送員在接單後留言抱怨「運費太低，不跑功德單，合理運費200」，讓不少網友感到傻眼。

不少消費者在留言中回應自己也曾遇過類似情況，包括外送員態度差、上線後嫌距離太遠、甚至直接向消費者索取小費。有人批評，「現在叫外送好像變成要看外送員心情」、「選擇自由工作卻一直抱怨，真的很矛盾」。也有曾跑過外送的網友補充，接單畫面上其實能看到金額，多少能推算距離，只是不知道方向；若外送員覺得不划算，本來就可以不接，而不是接下來又向客人抱怨。

另外，在這波留言串中，最受討論的並不是單一外送員的態度，而是部分外送員在社群上展現出的敏感與自我優越感。有網友挖苦表示，近年外送員自稱「外送師」、認為自己是高技術門檻的專業工作，但實際服務態度卻讓人難以感受到相對應的專業性。

不少網友指出，一旦習慣挑單、嫌單，甚至覺得消費者該額外補貼，這種「自我定位過高」的風氣就會在整體群體中被放大，導致消費者對外送產業產生更負面的觀感。社群普遍也認為，真正影響外送形象的不是辛苦工作的多數外送員，而是這些態度失衡、缺乏服務意識的少數人，讓外送文化在大眾心中變得越來越刺眼。