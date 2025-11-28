陳明祺：中國無法與民主和平共存、台灣與盟友合作提升嚇阻

▲外交部次長陳明祺。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

外交部次長陳明祺近日赴加拿大出席「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HFX）期間，接受美國「公共電視網新聞時段」（PBS News Hour）記者 Nick Schifrin 專訪，就台美關係及區域安全情勢等議題做出回應；陳直言，「中國無法與民主和平共存」，台灣將持續強化自我防衛能力、深化與理念相近夥伴合作，提升對侵略者的嚇阻。

記者提到，因為同樣面臨來自鄰近大國對主權的挑戰，台灣十分關注烏克蘭局勢，陳明祺指出：「我們不希望侵略者得逞，因此必須共同努力支持烏克蘭這項重大使命，對台灣而言，這非常重要」。

針對近期美國對烏克蘭提出和平方案，陳明祺表示，該方案具有全球影響力，台灣正密切關注。他並強調，台灣最重要的工作，是強化自我防衛能力，並與盟友及理念相近夥伴合作，提升嚇阻能力，「最好的方式是在戰爭發生前就嚇阻侵略者，而不是在漫長戰爭進行中才補救。」

就川普總統表示中國領導人習近平曾承諾不會在其任內入侵台灣一事，陳明祺回應表示，台灣不會基於此說法做任何推測，也不會將國防理念建立在空洞承諾之上。

談及中國持續加速軍事現代化及軍事擴張，力圖在 2027 年前具備侵台能力，陳明祺表示，台灣必須同時面對兩種情況，第一是全面入侵的「D-Day」情境；另一則是日常持續施壓。他指出，若無法有效因應空中與海上的軍事挑戰，人民對自身防衛的信心將受到影響，因此台灣必須持續投資、強化自我防衛能力。

面對記者關注川普政府對台軍售節奏及雙邊互動議題，是否擔心川普為達成與北京的協議而犧牲對台支持一事，陳明祺強調，他對此「完全不擔心」，並對台美安全關係具有高度信心。他也指出，在貿易上川普總統是強硬談判者，而台灣也必須捍衛自己的利益。

專訪中特別提到日本新任首相高市早苗表示「中國若以武力威脅台灣，日本將做出回應」，而後中方對相關發言反應激烈。陳明祺認為，中國對相關言論反應過度，其挑釁行為不僅限於台海，也發生在東海與南海，「中國擅於挑釁、扭曲現實，才是應該被譴責的一方」。

陳明祺強調，無論是日本、美國或其他民主國家，「所有對台灣的支持都具有重大意義」，他並以烏克蘭為例指出，台灣必須和理念相近的夥伴共同合作，不能相信中共的宣傳，「中國無法與民主和平共存，這是一場民主與威權的競爭」。