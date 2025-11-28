棒球小將夢想成為大球星！父逝留巨債陰影...母助兒改姓衝未來

▲棒球小將夢想成為球星，母提告助他改從母姓，希免受父逝所留巨債連累。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃哲民／台北報導

國小棒球校隊隊員「翔平（化名）」夢想未來成為偉大球星，但他父親病故留下龐大債務，母親怕兒子受連累，毅然提告聲請兒子改從母姓，「翔平」在法院委託社工訪視中，也期待改姓能更充滿自信，法官認定「翔平」和父系親友無往來、對母系家族具有認同與歸屬感，裁定准許改從母姓，可抗告。

「翔平」在父母婚前就出生，父母2017年登記結婚，但父親於2023年病故，母親和娘家親友共同扶養他，支持他加入校隊追尋棒球夢，替他買球具、找教練，「翔平」也勤練球技、嚮往成為偉大球星，終於到了可隨校隊出賽階段，母親越來越擔心丈夫身後遺留龐大債務，會連累兒子。

她覺得就算帶兒子搬家徙居仍不夠，決定依法以亡夫為被告，訴請法院准許兒子改從母姓。她主張公婆早逝、丈夫生前與手足不和睦，兒子從小就跟父系親友沒往來、毫無記憶跟認同感，但兒子跟她娘家成員關係緊密、對母系家族有濃厚歸屬感。

「翔平」媽指出，兒子改從母姓不僅更能融入母系家族、徹底化解隔閡，兒子日後隨棒球校隊出賽，若能用全新姓名登錄選手名冊，可以切割過去、展望未來。

法官依DNA鑑定報告查明「翔平」血緣關係無誤，本件聲請也符合「父母之一方死亡」要件，為求慎重，法官委請社工訪視「翔平」本人意願，「翔平」表示媽媽很照顧他、支持他打棒球追夢，他愛媽媽，也理解父姓和母姓不同意義，他期待改從母姓，能讓他更有自信、更符合他未來夢想成為棒球明星特質。

法官認定「翔平」喪父後，由母親和娘家親友提供穩定生活環境、鼓勵從事運動，彼此關係正向，母親也能即時掌握與妥適處理他的身心狀況，若維持父姓，可能與身邊母系親友姓氏不一致而混淆身分認同，基於未成年子女的最佳利益，裁准「翔平」改從母姓，可抗告。