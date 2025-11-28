北市消防創意爆發！2026防災月曆亮相　「哇哉馬」勇鬥災害大魔王

▲北市消防局跨界玩創意，2026防災月曆化身冒險繪本 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市政府消防局今（28）日舉辦「防災哇馬哉！出發冒險吧 LET'S GO！」2026防災月曆發表會，今年以「打開月曆，就像翻開一本冒險繪本」為概念，推出全台首創的防災冒險故事月曆。月曆結合2026年馬年意象，打造全新防災主角「哇哉馬」，並首次跨界邀集插畫家廖國成及哇哈哈劇團合作，希望以更親民、全齡友善的方式傳遞防災知識。

消防局表示，今年的月曆採用明亮、可愛且易理解的插畫風格，將抽象的災害威脅擬人化為「濃濃煙鬼」、「風暴霸王」、「震震獸」等角色，使複雜的防災概念更具象、更易懂。主角「哇哉馬」手持寶藏地圖，帶著市民從1月闖到12月，一路蒐集急救 CPR、緊急避難包準備、防颱整備及地震避難等重要防災知識，象徵從新手成長為兼具智慧與韌性的「哇馬哉」。

為了讓防災更「好玩又好學」，今年月曆也加入科技元素，內建 AI 技術，讓靜態插圖變身語音導讀的動畫有聲繪本，掃描 QR Code 即可聆聽故事。消防局也邀請哇哈哈劇團改編演出月曆內容，並透過視訊串聯12個行政區幼兒園同步參與，讓孩子跟著哇哉馬一起學習防災，從小扎根正確觀念。

消防局指出，傳統防災教材多半嚴肅、功能性強，今年嘗試用「插畫 × 劇場 × 防災教育」三方跨界合作，希望做到真正的全齡友善，不只小孩喜歡、家長願意用、長輩也能看懂，在不同年齡層的生活與危機情境中都能派上用場。

這份全新的2026防災月曆採「只送不賣」方式限量發放，民眾可於11月28日下午2時至12月3日下午5時，前往消防局 Facebook粉專參加抽獎索取，數量有限送完為止。電子版則可至消防局網站或「防災台北」平台下載，邀請市民一起跟著哇哉馬學防災、守護家園，在2026年勇敢喊出：「防災！哇馬哉！」