生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不花錢也能玩一天！社群瘋傳「Brunch ＆ Touch」掀起超省錢社交熱潮

▲▼花錢,早午餐,閒逛,省錢,社交,友情。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲「Brunch & Touch」風潮在TikTok爆紅，年輕人吃完早午餐後漫步城市，走進特色小店、跳蚤市場或公園，一邊聊天一邊「摸東西」，讓週末變得輕鬆又療癒。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

週末早晨最幸福的事，大概就是和朋友一起吃早午餐、喝杯飲料，再把一週累積的八卦全部倒出來。也因此，許多人的brunch往往從早上一路玩到傍晚，不只走遍大街小巷，甚至默默花掉不少錢。然而，國外網站《Bustle》分享，TikTok上近期爆紅的「Brunch & Touch」風潮，正悄悄改寫年輕人的週末儀式：既能出門放風、延續好心情，又能聰明省錢，輕鬆玩上一整天。

「Brunch & Touch」怎麼開始的？兩位好友的無心創意意外爆紅

「Brunch & Touch」由兩位住在紐約的好友發起。她們接受《Bustle》訪問時說，其實一開始只是因為兩人每次相聚，都是先吃早午餐，接著漫無目的地走進各種小店，一邊聊天一邊摸摸看店裡的好東西。

「我們常對彼此說：『好開心你也喜歡進店裡到處摸一摸』，」她們笑說，到後來甚至會互傳訊息：「這週末要不要brunch and touch？」成了她們專屬的暗號。

今年7月，她們在TikTok上分享一支拍攝週末日常的影片：先在一家餐館喝冰咖啡、分食鬆餅，接著散步到一家可愛小店。「這裡超適合摸的，滿分。」影片裡的旁白說。她們在店裡拍拍包包、戳戳造型燈，再到文具店摸貼紙，最後前往家具藝廊「把所有想摸的東西都摸過一輪」。

▲▼花錢,早午餐,閒逛,省錢,社交,友情。（圖／取自免費圖庫pexels）

不只是滑手機逛街，Brunch & Touch是「低壓力社交＋省錢攻略」

兩位創作者並非完全不花錢，她們偶爾會買冰淇淋、旋轉木馬票、紅酒，或挑一條項鍊，但她們說，這種週末聚會的重點從來不是「購物」，而是「陪伴」。

「在紐約生活，只要一出門就很容易開始亂花錢。但這種方式可以讓我們更有意識地決定什麼時候該花、什麼時候該省。」她們說。

比起在街上逛過一間又一間店，Brunch & Touch更像是「升級版散步」。你會走進店裡，看一看、摸一摸、討論一下，像小時候的探險遊戲。

「逛街不是一定要買東西，有時候單純看見新鮮事、碰觸美好的質感，就已經讓人很開心。」她們說。也因此，Brunch & Touch反而成了減少過度消費的最佳方式：「你真的需要另一條圍巾嗎？大概不需要。」

▲▼花錢,早午餐,閒逛,省錢,社交,友情。（圖／取自免費圖庫pexels）

讓友情升溫的一天：邊摸邊玩邊聊是新世代的放鬆方式

Brunch & Touch的核心其實是「陪伴」。它給了彼此一段專屬時間，一起聊天、放鬆、整理一週的心情。「這段時間讓我們確定彼此是生活裡的優先順序，也逼自己多到戶外走走。」

而「Touch」更像是一個遊戲任務，讓人像尋寶般探索街區，看到新奇的小店就迫不及待走進去摸一摸，像在做「生活版 side quest（支線任務）」。

觸碰本身其實也像一種扎根練習：摸摸松果、摸摸落葉、摸一下路邊的小雕像，讓人專注在當下、減少焦慮。11月中，她們在吃完早午餐後走進中央公園摸楓葉、摸雕像、摸小瀑布，再逛跳蚤市場摸戒指、圍巾、小玩意，一天就這樣愉快地度過。

而Brunch & Touch不只適合和閨蜜一起玩，單獨享受也很棒。對想一個人出門、卻又怕不知道做什麼的人來說，這是最不尷尬也最自由的方式。你把注意力放在「摸東西」上，就不會胡思亂想。

▲▼花錢,早午餐,閒逛,省錢,社交,友情。（圖／取自免費圖庫pexels）

想開始自己的Brunch & Touch？方法簡單到不行

其實，你只需要：吃頓早午餐＋在街上走走＋看到什麼就去摸。兩位創作者習慣先決定一間咖啡店，接著在附近散步，讓一切「隨機展開」。

如果想增加趣味，可先在手機做一份清單：

1、想去試試看的早午餐店

2、想逛的特色小店

3、適合「觸碰」的地點（書店、古董市場、擺飾小店）

接著便隨心所欲按地圖探索。公園、河岸、花園、市集、雕像、甚至森林小徑，全都是「可觸碰景點」。兩位創作者說：「和朋友一起創造古怪又可愛的傳統吧！探索你住的城市，這不只讓我們更親近，也讓我們重新愛上紐約。」

11/26 全台詐欺最新數據

526 2 6779 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

不花錢也能玩一天！社群瘋傳「Brunch ＆ Touch」掀起超省錢社交熱潮

