社會 社會焦點 保障人權

痛麻到受不了！男子植牙後「半邊沒感覺」　連鎖牙醫凸槌被起訴

▲▼牙醫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲植牙竟鑽到神經血管束，連鎖牙醫涉疏失。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林一間隸屬知名連鎖牙醫體系的英倫牙醫診所，李姓牙醫替病患植牙時，疑未充分評估下顎神經位置與植體深度，植體鑽入神經血管束，造成下唇麻木、疼痛與感染。病患轉診亞東醫院後，被診斷為植體周圍炎、骨髓炎及牙槽神經損傷。士林地檢署偵結，認李醫師能注意卻未注意，依過失傷害罪將他起訴。

李姓病患自2023年起持續在該診所接受牙周病與補牙治療，並於去年12月進行右下第一大臼齒植牙手術，由李姓牙醫負責。然而，李醫應評估病患下顎神經走向、選擇適當植體長度並掌握鑽入深度，但李醫當日於右下大臼齒處植入 Astra TX 5.0s × 9mm 植體後，植體竟深達下顎神經血管束，手術後病患立即出現下唇麻木與疼痛，日常咬合與觸覺明顯受影響。

術後病患因症狀未改善，轉診至亞東醫院檢查，被診斷為植體周圍炎、根尖區骨髓炎及下齒槽神經損傷。由於診斷結果與植牙深度涉及神經位置一致，病患決定提告。

偵查期間，檢方依序調閱診所病歷、影像光碟、轉診資料，以及亞東醫院醫師的專業說明。證據內容顯示，病患右下顎神經血管束的走向在X光影像中可辨識，植體深度亦與神經損傷結果相符。

檢察官認，病患受傷本可避免，醫師於植牙前對影像、深度與神經位置的評估「有注意而未注意」，行為涉有過失。最終，故依《刑法》第284條前段過失傷害罪，將李姓牙醫提起公訴。

