交往4年「啪啪成功3次」　她淚揭原因：這種男人太稀有！網傻了

▲極品男友「性生活」無法滿足女友。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「好猶豫要不要分手？」一名女網友坦言，男友EQ高又體貼，從不對她生氣，堪稱完美伴侶，但唯一缺陷是性事不合。她透露男友無法正常勃起、長度僅約9至10公分，4年來僅成功3次，自己靠玩具解決卻越來越空虛。文章曝光後，網友意見兩極，有人勸「性不合無解」，也有人建議「一起尋求醫師治療」。

一名女網友在Dcard表示，男友高EQ、脾氣好到極致，不管是她態度差或是展現各種不耐煩，對方從不生氣，甚至對她呵護備至、有求必應，「總之這種男人太稀有了！」

無奈沒有人是百分之百完美的，原PO難過透露，男友雖然溫柔體貼，但親密關係上卻始終「無法正常勃起」，加上長度不夠，「目測大概9或10公分」，導致交往4年僅成功3次，其餘全以失敗收場。

每當有性需求的時候，原PO只能私下用情趣用品解決性慾，如今開始有空虛感，「內心深處還是渴望與人的肢體接觸。」對此，她認真求問過來人建議，「怎麼辦呢？要分手嗎？」

底下網友熱議，「不要分，男友對你好是永遠到老的，性只是一時的」、「可以外食，性愛分離」、「男友可以接受去看醫生嗎？如果性格真這麼好，可以溝通看看」、「往好處想，對方未來應該沒有外遇的本錢」、「性跟愛都很重要，其中一個不行就無法接受，很多婚姻都是因為性不合離婚，不然就直接外遇」。

也有過來人分享，「我跟男友也性不合，可是他很照顧我，我反而不太在意欸，如果你覺得性是必需品，一開始脫褲子打炮幾次就知道了，幹嘛還浪費別人青春？」「我是第7年開始嘗試性愛，也遇到你說的狀況，至今在一起十年也只有成功三次，途中大概糾結兩年也因為這件事情吵過幾次想分開，後來我看開了，反正我也沒有想生小孩，就自己解決，偶爾讓他用手幫我就夠了」。

泌尿科醫師程威銘過去指出，除了男性荷爾蒙低下外，另有5個原因「讓性慾跟著降低」，包括其他荷爾蒙失調、壓力太大、憂鬱症、缺乏刺激及器官老化。他提醒，若已對生活與伴侶關係造成影響，請務必求診，才能即早挽回性福。