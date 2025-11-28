大金空調總代理和泰興業　新卸任總經理交接

▲和泰興業同仁參與隆重的總經理交接儀式紀念合影。

圖、文／和泰大金提供

大金空調台灣總代理和泰興業今（28）日舉行總經理交接典禮，王玄郎總經理卸任，由現任執行副總經理陳永澤正式接任總經理一職。交接儀式由和泰興業會長蘇一仲擔任監交，象徵企業治理穩健延續與人才傳承的成熟體系。

▲▼ 和泰興業舉行總經理交接儀式，由會長蘇一仲擔任監交人（圖中），原董事長兼總經理王玄郎（左）續任董事長，陳永澤（右）接任新總經理。

會長蘇一仲於典禮中表示，和泰興業長期以「穩健經營、追求卓越」為核心精神，專注推動大金空調在台灣市場的深耕與發展，在冷凍空調產業中逐步奠定領先地位。他肯定王玄郎總經理任內的卓越貢獻，也期許新任總經理陳永澤承先啟後，引領企業邁向下一階段的重要里程碑。

王玄郎總經理任職期間，成功帶領和泰興業將世界第一的大金空調深植台灣市場，鞏固產業龍頭地位。卸任後，他將繼續擔任和泰興業董事長，持續在策略與治理方向上提供指引，陪伴企業走向更高成就。

新任總經理陳永澤表示，蘇會長與王董事長建立良好的販售制度、教育訓練與後勤服務，打造優良的企業環境。他進公司以來與經銷商攜手一起成長，未來將持續深化大金空調在台灣市場的三大核心品牌價值：高品質，持續引進大金最新技術與全球同步品質標準。高服務，整合通路與售後服務能量，報修就是信任的開始。高滿意，深化顧客體驗，強化市場品牌力。