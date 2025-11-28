　
國際

示警「第三次世界大戰已零星展開」　教宗籲和平

▲▼ 教宗良十四世（Pope Leo XIV） 。（圖／路透）

▲教宗27日展開首次海外訪問抵達土耳其。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

教宗良十四世（Pope Leo XIV）27日展開首次海外訪問，並在土耳其發表談話警告全球衝突升溫，示警「第三次世界大戰正零散在全球蔓延」，呼籲各方追求和平。

美聯社、路透報導，現年70歲的良十四世27日抵達土耳其首都安卡拉，並與總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會晤，良十四世讚揚土耳其作為東西橋樑的歷史角色，期望該國成為不同民族間的穩定力量。在良十四世到訪之際，土耳其將其定位成終結俄烏與加薩衝突的關鍵調解人。

良十四世並未點名任何具體衝突，但引用方濟各（Pope Francis）所言，感嘆世界各地同時存在零星、激烈的衝突，「第三次世界大戰正以零散的方式在全球蔓延」，資源並非用來消除飢餓、貧困與保護自然，而是用在軍備，世界歷經兩次世界大戰之後，「如今正處於全球衝突加劇的階段，我們絕不能屈服於此，人類未來岌岌可危」。

就在從羅馬起飛的飛機上，良十四世向媒體記者表示，希望透過這次海外訪問行程的機會呼籲世界和平，鼓勵不同背景的人們合諧共處。

在結束土耳其行程之後，良十四世預計前往黎巴嫩，該國深受加薩衝突所影響。梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，針對這趟行程已採取必要安全措施，確保教宗在黎巴嫩的安全，但不願針對具體細節發表評論。







※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

