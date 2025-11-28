背叛台積電！「羅唯仁75歲身價20億」律師：有必要嗎？　網曝1原因

▲台積電前副總、工研院第14屆院士羅唯仁。（圖／取自工研院）



記者施怡妏／綜合報導

台積電再爆洩密案，前資深副總經理羅唯仁退休後，回鍋英特爾擔任研發副總，被懷疑拿著大量2奈米等先進製程資料「帶槍投靠」，外界高度關注是否涉及國安。對此，林智群律師感嘆，羅唯仁在台積電擔任副總，工作20年了，身價高達20億元，「有必要為了賺更多錢跑去其他公司背負罵名嗎？」

林智群在臉書發文，羅唯仁在台積電服務長達20年、曾任副總，現年已75歲，身價估計約15至20億元，更是工研院院士級人物，「人生這樣也差不多可以了，有必要為了賺更多錢跑去其他公司背負罵名嗎？」

林智群也強調，像羅唯仁這樣的高層離職時，台積電勢必會準備許多競業禁止與保密條款進行約束，「到時候也不用去Intel上班了，跑法院就飽了。人生剩下10-15年，怎麼不好好陪家人休息一下？」

貼文一出，網友認為不是為了錢，是為了名利跟權力，「真是不值得」、「賺的錢花也花不完，老了也帶不走，不理解那麼貪做什麼」、「都75歲到底還在想什麼」、「看到跟自己同期的幾百億幾千億身價，自然不會覺得自己十幾億很多」、「直覺還是有內幕、隱情沒明說，不然75歲了實在沒必要」、「當然是為了權位」、「這種人對權利的慾望是深不可測」。

據了解，台積電在25日向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出民事訴訟。刑事部分，高檢署表示已持搜索票對羅位於台北、新竹縣之住所搜索，並扣得電腦、隨身碟等相關證物，另檢方亦依法向智商法院聲請扣押其股票、不動產核准。