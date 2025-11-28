　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「通姦除罪」推手周方慰涉詐貸1.6億　聲押禁見

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

富邦綜合開發公司前董事長周方慰捲入嘉義南華大學宿舍房產詐貸案，疑似利用假買賣契約及陰陽合約向銀行詐貸1.61億元。檢調追查後認為他涉犯重罪且可能串供滅證，已向法院聲請羈押並限制其出境出海。

周方慰在2020年透過持有南華大學集賢樓房產名義，與璽美公司簽訂虛假的買賣合約，表面交易金額為1.12億元，實際上與鈞言公司合作提高合約金至2.3億元，並藉此向板信商銀申請貸款。銀行核貸金額約為合約金7成，成功取得1.61億元資金，形同不動產詐貸。調查局近日大動作搜索並約談相關人士，包括璽美公司負責人黃美芳及富邦公司會計侯美瑩等。

此外，同案中鈞言公司也被指控利用假租約申請紓困貸款，成功詐取3000萬元。檢方追查後約談宸興公司負責人張宸豪、代書余國華及柏昇公司負責人陳柏佑，並依涉案情節將張男與陳男分別裁定100萬元交保。張男因一時籌措困難，最後調降保金至50萬元。其他涉案人員，包括璽美公司實際經營者林柏傑，則已遭拘提進行偵訊。

周方慰因外遇生子，在2019年被依妨害家庭罪判刑定讞後，聲請解釋憲法，大法官受理周男等13件聲請案，在2020年宣告《刑法》第239條的通姦、相姦罪違憲，周男除幫自己的通姦罪爭取到免訴判決，也成為通姦除罪的推手之一，不過他後來被發現不具律師資格，卻承攬訴訟業務，還拿裸照恐嚇前女友，被合併判處1年徒刑、得易科罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
JR車站出現熊！他「上廁所」慘遭攻擊
詹惟中視訊算命「半小時收5800」13分鐘就結束！她怒爆：還
MAMA正式宣布：取消紅毯，照常直播　親列各國收看平台列表
好市多「露乳網黃」落網！　掀衣拍照宣稱賣自己
10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝
快訊／華府槍擊「1國民兵死亡」　川普哽咽證實噩耗
美專家：道奇不會讓大谷翔平在WBC投球　原因曝光
八點檔女星「車禍毀容」花500萬重建！　手術十餘次換回新生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中霧峰騎士出門買早餐　自撞路樹「頭部重創」送醫不治

網購護理師國考證書「真的被錄取」　她報到2天急自首

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

「通姦除罪」推手涉詐貸1.6億　聲押禁見

快訊／台男「阿布達比轉機被帶走」今晨獲釋　妻子曝現況

快訊／基隆民宅深夜大火！　9旬嬤救出、數十人驚逃

剴剴戰士怒吼重判陳尚潔　誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

羅唯仁早在10月就出境！洩台積電機密涉國安法　檢調突襲台灣住處

北一女18歲學生晚自習墜樓送醫不治　父母痛哭

台糖台南銀髮宅管理糾紛曝光　家苑未依約營運法院判台糖勝訴

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

北市萬華市場起火！鐵皮屋燒到2樓塌陷　已知1人受傷

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

宏福苑「最新空拍影片」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落

快訊／台中霧峰騎士出門買早餐　自撞路樹「頭部重創」送醫不治

網購護理師國考證書「真的被錄取」　她報到2天急自首

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

「通姦除罪」推手涉詐貸1.6億　聲押禁見

快訊／台男「阿布達比轉機被帶走」今晨獲釋　妻子曝現況

快訊／基隆民宅深夜大火！　9旬嬤救出、數十人驚逃

剴剴戰士怒吼重判陳尚潔　誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

羅唯仁早在10月就出境！洩台積電機密涉國安法　檢調突襲台灣住處

北一女18歲學生晚自習墜樓送醫不治　父母痛哭

台糖台南銀髮宅管理糾紛曝光　家苑未依約營運法院判台糖勝訴

快訊／台中霧峰騎士出門買早餐　自撞路樹「頭部重創」送醫不治

宏福苑住戶「整修不知失火」：感謝管理員逐戶敲門救命

陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛

全港變黑白！迪士尼、電視台換LOGO悼宏福苑惡火　《愛回家》停播

JR車站出現熊！警衛「上廁所」遭攻擊　位置逼近住宅區

網購護理師國考證書「真的被錄取」　她報到2天急自首

全球12起慘痛高樓火災回顧　高雄城中城縱火奪46命

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

MAMA正式宣布「取消紅毯，照常直播」！　親列各國收看平台列表

「TOYOTA、BMW雙門跑車」即將退場！Z4推出最終謝幕代表作

【惡火爆發前】宏福苑44死「起火畫面」曝！　引燃防塵網火勢瞬間不可收拾

社會熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子曝現況

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

萬華市場大火　燒到隔壁幼兒園

羅唯仁洩台積電機密　早在10月就出境

誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

萬華雙和市場大火沖天現場曝　住戶全身燒到脫皮

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

快訊／基隆民宅深夜大火！　9旬嬤救出、數十人驚逃

鑽好市多貨架「露乳拍照」！網黃2人組到案

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

即／33歲女墜落傷　昏迷送醫急救

獨／國寶花旦女婿用假切結書想擺脫債務！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑惡火83死　今早9時將完成爆破

即／香港宏福苑火增至83死

罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

冬季風暴可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子曝現況

宏福苑惡火「16歲女」失聯　最後短訊曝光

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

香港惡火65死　百人排隊認屍

勸屁孩別亂跑　女店員遭家長罵到下跪

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面