北區國稅局「金馬迎春」水果月曆兌換　全數兌換完畢

▲北區國稅局桃園分局分局長戴月琳與水果月曆「鐵粉」林豐彬（右）。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

北區國稅局2026年「金馬迎春」水果月曆，27日在所屬各分局、稽徵所及服務處24個據點上班時間開始持發票兌換！兌換首日，北市市民林豐彬清晨6點半、第一位來排隊，維持連續12年拔頭籌紀錄。該局表示，兌換月曆所募集到的發票將全數轉贈公益慈善社福團體。

▲北區國稅局2026年「金馬迎春」水果月曆。（圖／北區國稅局提供）

由於，這項發票兌換水果月曆活動，已行之多年，許多民眾一早即持發票來兌換，原預估2天兌換完的月曆，今年卻僅半天光景，即全部兌換完。該局表示，水果月曆的兌換，只要民眾捐出114年11至12月未列印買受人統一編號且消費金額達10元以上的紙本發票10張或雲端發票5張，就可兌換精美水果月曆1本。

▲民眾一早即持發票來兌換水果月曆。（圖／北區國稅局提供）

該局說明，2026年水果月曆以本土栽種的時令水果為主題，每月搭配不同的吉祥語及實用稅務宣導詞，還附贈喜氣春聯「馬運亨通」及「迎財納福」供民眾張貼；此外，也特別結合該局轄區特色古蹟手繪插畫，包含新竹市東區迎曦門、桃園市大溪區李騰芳古宅及花蓮縣吉安慶修院等，讓民眾感受多元在地古蹟風貌。