快訊／北市萬華市場起火！鐵皮屋燒到2樓塌陷　已知1人受傷

香港大埔宏福苑26日發生大火，截至目前已造成44人死亡、58人受傷，另有279人失聯，成為香港主權移交以來第二宗最高等級的5級大火，也是17年來最大火警，許多網友質疑，香港依舊普遍採用竹製鷹架，很可能是讓火災迅速擴散的主因之一，「這簡直在玩命吧？」