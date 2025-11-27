　
社會焦點

快訊／北市萬華市場起火！鐵皮屋燒到2樓塌陷　已知1人受傷

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市萬華區雙和街31巷一處市場，在晚上7時許傳出火警，警消獲報後趕往現場搶救，目前搶救出一名男子年約60歲，所幸意識清楚，目前由警消協助評估傷勢。

▲▼北市萬華區雙和街傳出火警，現場救出一名男子年約60歲。（圖／記者黃彥傑攝）

北市萬華區雙和街傳出火警，現場救出一名男子年約60歲。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼北市萬華區雙和街傳出火警，現場救出一名男子年約60歲。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市萬華區雙和街傳出火警，火勢延燒蔓延，導致隔壁幼稚園也遭波及。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，火警傳出有一名男子灼傷被救出，另外還陸續疏散其他住戶，但是火勢不斷蔓延，目前已經延燒至隔壁的幼兒園，警消也正全力搶救撲滅火勢。

▲▼北市萬華區雙和街傳出火警，火勢延燒蔓延，導致隔壁幼稚園也遭波及。（圖／記者黃彥傑攝）

11/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

MAMA「宣布取消紅毯」！　典禮改預錄播出
妻罹癌一度提分手！陸軍中士不離不棄　婚禮甜放閃
快訊／北市萬華市場起火！鐵皮屋燒到2樓塌陷　已知1人受傷
瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」
黃仁勳閃現台北會見面？　蔣萬安曝兩人最新互動

北市雙和街火警

