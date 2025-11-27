工業漂白水洗豬！屏東業者慘被重罰4800萬　蒸汽鍋爐被拍賣

▲新埤鄉三層樓住宅。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於 12 月 2 日舉行 123 聯合拍賣日，推出屏東新埤鄉三層連棟住宅最後一次拍賣，底價 264 萬 9,600 元，吸引民眾關注。同一天也將公開拍賣曾因違規使用工業級雙氧水清洗豬腸而遭重罰4,800萬的業者設備，包括蒸汽鍋爐、白鐵檯台與工業壁扇等，機會難得。

屏東執行分署為貫徹行政院「五打七安（五打：黑、金、槍、毒、詐；七安：治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安）」政策，除加強查扣義務人可供執行之財產外，於12月2日（星期二）上午10時30分在屏東分署拍賣室，以喊價之方式拍賣義務人百威公司所有之動產，因義務人公司於114年10月1日經衛生福利部食品藥物管理署(下稱食管署)會同相關單位至義務人公司位於屏東縣內之豬內臟清洗作業場所，查獲違規使用工業級雙氧水清洗豬腸，違反食品全衛生管理法，經食管署裁處新臺幣4,800萬元在案，拍賣標的有蒸汽鍋爐、白鐵翻檯、白鐵水漕、18吋工業壁扇等營業設備，本次將進行第二次拍賣，訂有底價，底價不公開，請應買人注意。

屏東分署對於此類危害食品安全及國民健康之不法行為，一貫秉持「強力執行、絕不寬貸」之原則，之後會持續關注此類違反食品全衛生管理法之案件，以收嚇阻效果。

其他還有位於屏東縣枋寮鄉、來義鄉、恆春鎮、內埔鄉、車城鄉等多筆土地也將進行拍賣，機會難得，有興趣的民眾千萬不要錯過。更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.gov.tw/）查詢相關拍賣訊息。