社會 社會焦點 保障人權

檢事官暴走！　吹哨者要求保護個資被咆哮：去報警

民眾指控出庭作證時擔心身分曝光，新竹地檢署檢事官情緒失控要他「去報警」。（資料照）

▲民眾指控出庭作證時擔心身分曝光，新竹地檢署檢事官情緒失控要他「去報警」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市一名C姓民眾向廉政署檢舉新竹國稅局出現圍標案，政風處調查後移送新竹地檢署，檢舉人最近接到傳票，要他出庭作證，他打電話問狀況卻沒人肯回答。C先生出庭後才知道是圍標案，希望承辦的檢察事務官保護檢舉人個資，身形高大的對方突然變臉對他咆哮宛如「浩克」，C先生不滿揭弊被出賣，想求自保還得看檢事官臉色，直呼不敢再當吹哨者。

C先生向本刊表示，去年他發現新竹國稅局50萬元清潔標案，有廠商涉嫌圍標，他向廉政署檢舉，原以為檢舉人身分受到保護，不料政風處調查後，將全案的資料跟吹哨者的個資一併移送新竹地檢署。近日，C先生接到通知要他出庭作證，他一頭霧水，打電話問書記官，對方賣關子不肯說，只告訴他「來就對了」。

為此，C先生請假搭車從台北南下出庭作證，發現是去年他舉報的檢舉案，認為自己的身分曝光，擔心日後廠商的律師經閱卷，看到筆錄內容，他的身分會因此揭露。C先生第一時間先提醒檢事官，身為檢舉人出庭做筆錄，恐會有身分曝光的風險。檢事官卻認為他在鬧事，態度強硬要求他先配合回答問題。

「問題都很無厘頭，一直浪費檢舉人的時間！」C先生不滿表示，檢事官不客氣地問他「你有看到廠商圍標嗎？」「如何得知廠商圍標？」「政府採購案是公開的嗎？」「你怎麼查的？」感覺檢事官沒有經驗，內容紀錄也輕描淡寫，對於C先生擔心個資恐會因律師閱卷外洩，檢事官也只僅寫下「證人請求保護個資」草草了事。

C先生說，過程中，檢事官文字紀錄還不到一張A4紙，他擔心個資外洩不想作筆錄，對方卻朝他大吼「去請律師遞狀，有危險就報警，要不然來告發」，讓C先生認為沒有同理心，更後悔出於一片好心揭弊，卻讓自己惹了一身腥。


