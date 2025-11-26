周玉蔻亂爆張淑娟、蔣孝嚴「滾床單」　民視董事長確定要罰5萬

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

資深媒體人周玉蔻2022年在民視節目《辣新聞152》上，爆料前中國小姐張淑娟是總統府前秘書長蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」女主角，還公開對方姓名、肖像等私領域資訊。國家通訊傳播委員會（NCC）調查後，認定節目違反個資法，裁罰民視公司負責人王明玉5萬元，王明玉不服提告請求撤銷，一審敗訴後提出上訴，但26日遭高等法院駁回，全案確定。

周玉蔻2022年9月在民視《辣新聞152》及臉書指稱，1988年中國小姐后冠得主張淑娟就是「晶華緋聞案」與蔣孝嚴滾床單的女主角，並揭露張的姓名、婚姻、職業、社會活動及照片等個資，還說張淑娟嘗試攀附權貴，及擔任華航空服員時有工作態度不佳、利用特權等情事，遭張淑娟提告加重誹謗罪、非公務機關非法利用個人資料2罪，最終被法院判處1年6個月徒刑。

國家通訊傳播委員會（NCC）調查後，認為王明玉身為民視負責人，旗下節目在未經張淑娟同意的情況下，就公開張淑娟的婚姻、職業、經歷及私領域生活等個資，且公開的內容與公共利益無關，也無增進公共利益的必要，依違反個資法裁罰王明玉5萬元。

王明玉不服提告請求撤銷，一審敗訴後提出上訴，並主張一審判決未釐清NCC諮詢會議遴選和召開程序瑕疵，也未說明理由，認為判決理由不備。台北高等法院審理認為，節目內容公開張女個資，明顯非非增進公共利益之所需，不屬個資法可免責範圍，認定原處分無違誤，駁回王明玉上訴、維持原判，全案確定。