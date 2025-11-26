半數兒少陷情緒困擾！純德小學攜淡大　研究生駐校「一對一」心理支持

▲純德小學校長周國生（左）與淡大教心所所長張貴傑（右）共同宣布合作案。（圖／淡江高中附設純德小學提供）

【新北市訊】

面對近年學童情緒困擾不斷升高，淡江高中附設純德小學與淡江大學教育心理與諮商研究所正式啟動跨級合作，讓研究生直接進駐校園，提供一對一情緒支持、小團體心理活動與教師諮詢等服務，打造全台少見的「大學專業 × 國小現場」校園心理健康新模式。

純德小學校長周國生表示，第一線觀察到愈來愈多孩子面臨情緒管理、人際互動及家庭壓力等挑戰，然而過去校園輔導人力有限，使部分孩子的需求無法及時被看見。「純德小學關注的不僅是學業表現，更重視孩子的身心靈全人發展。」周國生指出，透過此次合作，研究生在教授與督導團隊指導下進入校園，讓學生能以更系統化、科學化的方式獲得情緒與心理支持。

本次合作的亮點，是教育心理與諮商研究生定期在校服務，從個別晤談、情緒教育到社交技巧訓練都一應俱全。校方表示，透過年紀相近的「哥哥姊姊」陪伴，孩子更願意分享困惑，也能透過遊戲、故事與多元活動練習情緒覺察與表達，讓心理健康不再是抽象概念，而是日常生活可學、可練的能力。

淡江大學教育心理與諮商研究所所長張貴傑說明，希望研究生能透過實際走入教育現場，協助孩子提早建立「自我察覺、自我接納、自我調節」的能力。「透過晤談與分享，讓孩子在成長過程中擁有更穩固的心理素質。」他強調，這不只是一項校園服務，也是培養心理專業人才的重要實務場域。

此次合作也將教師納入支持範圍。純德小學指出，隨著課程、行政與班級經營壓力提高，本土與外籍教師都可能出現情緒負荷、跨文化溝通或人際壓力等問題。計畫中將提供教師情緒支持、壓力管理建議與諮詢服務，協助打造更穩定、友善的教學環境。

學校推動心理支持的作法，獲得家長高度肯定。家長會副會長官政穎指出：「根據衛福部數據，全台 12 至 17 歲青少年有高達 54% 出現情緒或心理困擾。」因此對純德小學在品德教育及學生輔導的積極投入表示支持，也讓家長更放心。

純德小學主任蕭穎熙強調，這次合作不只是教育協作，更是向孩子與教師伸出的温柔之手，「我們希望打造的是一個讓每位孩子、每位老師都能被理解、被接住的校園。」

校方期盼「純德 × 淡江」模式成為全台示範案例，推動心理健康教育從學生延伸到家庭與教師，建構更完整的全校心理支持系統。